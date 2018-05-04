港股直擊 即巿股評

申萬宏源(香港)發表報告，看好中國生物製藥(01177)的重磅品種即將獲批，將目標價由19.1元上調至19.6元，較現價有近一成九潛在升幅，維持「買入」評級。

該行指，中生製藥的醋酸加尼瑞克注射液和複方醋酸鈉林格注射液獲得CFDA的生產批准。安羅替尼的審評狀態更新為「在審批」，有望於未來2至4周內獲批上市。近期，安羅替尼的III期臨床研究ALTER0303數據，被寫入《二零一八版CSCO原發性肺癌診療指南》，表明安羅替尼獲得了國內專家的廣泛認可，有望成為晚期NSCLC三線治療的標準療法，填補臨床空白，預計安羅替尼非小細胞肺癌的適應症有望達到22億元人民幣的峰值銷售額。

此外，公司也在國內進行其他多種癌症的臨床試驗，包括胃癌、結直腸癌、甲狀腺髓樣癌、分化型甲狀腺癌以及食管鱗癌。

申萬宏源預期，中生製藥之研發正進入收穫期，預計公司或將有48個品種於2018至2020年獲得CFDA批准，預計其中有12個在研品種將達到超過8億元人民幣的峰值銷售額；考慮到新品種的高速增長，以及現有產品被納入新版國家醫保目錄的正面影響，該行將公司2018年的攤薄每股盈利預測由0.34元上調至0.36元人民幣(按年增長22%)，維持2019年預測為0.45元人民幣(同比增長26%)，以及2020年為0.57元人民幣(同比增長28%)。

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