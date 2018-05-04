即巿股評 港股直擊

早兩日爆咗單「粵語非母語」嘅鬧劇，我想講呢隻稿寫咗就嚟三年，咁耐以嚟我都係用廣東話、口語化嚟「我手寫我心」，而呢隻稿唔止香港人、遠至紐約、加拿大，近至馬來西亞同大陸講普通話嘅都睇得明。

唔見咗兩日事關走咗去做身體檢查，仲要下個星期三(5月9日)先有報告，我就梗係話自己無事架，但呢啲嘢係醫生話事架嘛。講起醫生，今日隻平安好醫生(01833)首掛，依家9點47分，我斟好杯水仲去埋廁所坐定定打稿(證明我幾早返到公司)，喺呢個鐘數我望一望電視就見到右下角報咗好醫生嗰價，只係比招股價升三毫子，呢隻「雞肋」真係害死借孖展班人，唔係戰友Jack呀，而係我一個舊同事呀，唔知夠唔夠還息呢？

開返恒指日線圖睇，昨日曾跌過600點，今日繼續再跌，依家10點8分，恒指跌緊317點，做緊29996點，30000點再次失守，最正嘅係恒指日線圖上開始由之前個「三角形」變成一個「長方形」，依家恒指粒燭就剛好企喺呢個「長方形」嘅底部，「長方形」待變味道超濃，恒指喺4月17、18號、4月26號同今日一跌穿30000點之後再彈起，但跟手喺4月20號，同埋4月30號加5月1號呢幾日恒指彈到308XX點呢啲水平之後又回落，呢個「長方形」最終向上定向下突破，去睇睇恒指牛熊證街貨圖有無HITS先。

依家10點25分，恒指做緊30137點，最高做過30341點，最低就29985點。用暫時做過嘅高位嚟計嘅話，係未掂到最貼價嘅30400至30499點，但掂到都無用，因為呢度得3張期指，重貨區上到去30900至30999點，不過都係得625張咁大把。至於用暫時嘅低位向下度，係踩入咗最貼價嘅範圍29900至29999點，而呢度有127張期指；牛證重貨區亦都係非常之近，講緊係29800至29899點，呢度有2148張期指，成堆肥牛係度，有乜可能唔打邊爐？Btw，如果你轉條周線圖出嚟睇，見MACD準備出「熊差距」，長長嘅「上升通道」已經穿咗；再望望個月曆今日5月4日，一字記之曰：窮。恒指Put(11688)，行使價29188點，成交活躍低街貨都啱過夜，今日揀輪唔揀證係因為從街貨圖推算恒指下行機會高，但技術分析上恒指現處於「長方形」底又有一定嘅支持力度去頂住，為免on top再有打靶呢個風險，所以輪會相對好啲。

噚日收到讀者Alex嘅email，佢問我有無喺其他地方都會見到我嘅文章，抱歉此前實在太懶，只喺呢度每日一文，仲要係我返工嘅日子先至有文。當然真係唔止Alex問過我呢個問題啦，好啦，的起心肝開個微博博一博，睇吓會唔會單車變摩托(反正係舊公司試嘢時開咗個account之後封塵，執一執應該可以開檔啦掛)；「會唔會開facebook呀？」諗吓先啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；微博：Gladyshan