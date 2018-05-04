港股直擊 即巿股評

恒指公司今日將宣布今年第一度恒生指數系列檢討結果。多隻市值過千億的非藍籌股今早逆市靠穩。

被視為「染藍」機會較大的石藥(01093)升1.9%；中國生物製藥(01177)升1.4%；安踏體育(02020)升1.2%；申洲國際(02313)升0.3%。

另外，中國燃氣(00384)升1.6%；復星國際(00656)升1.9%；郵儲行(01658)升0.2%；華潤啤酒(00291)升0.8%；周大福(01929)升0.4%。

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