隔晚美股表現波動，道指早段曾急跌近四百點，收市倒升5點，報23930。
恒指今早高開3點，報30316。
國企指數低開22點，報11996。
友邦(01299)高開1.5%，集團首季新業務價值創季度新高。
騰訊(00700)高開1.2%，報389.6元。
瑞聲科技(02018)高開3.1%，報117元。
舜宇光學(02382)高開2.2%，報135.9元。
平安好醫生(01833)首掛，僅較招股價高開4.6%，報57.3元。
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恒指今早高開3點，報30316。
國企指數低開22點，報11996。
友邦(01299)高開1.5%，集團首季新業務價值創季度新高。
騰訊(00700)高開1.2%，報389.6元。
瑞聲科技(02018)高開3.1%，報117元。
舜宇光學(02382)高開2.2%，報135.9元。
平安好醫生(01833)首掛，僅較招股價高開4.6%，報57.3元。
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