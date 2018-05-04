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今日 09:31 港股直擊 即巿股評

恒指高開3點 瑞聲高開逾3%

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隔晚美股表現波動，道指早段曾急跌近四百點，收市倒升5點，報23930。

恒指今早高開3點，報30316。

國企指數低開22點，報11996。

友邦(01299)高開1.5%，集團首季新業務價值創季度新高。

騰訊(00700)高開1.2%，報389.6元。

瑞聲科技(02018)高開3.1%，報117元。

舜宇光學(02382)高開2.2%，報135.9元。

平安好醫生(01833)首掛，僅較招股價高開4.6%，報57.3元。

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