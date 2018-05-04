兩隻新股掛牌，其中平保(02318)分拆的平安健康醫療科技(01833)(簡稱平安好醫生)開報57.3元，較招股價54.8元僅高4.56%，成交額暫有7.46億元。
平安好醫生昨晚耀才場暗盤曾高見68元。集團本港公開發售部分錄得超額認購653倍，一手100股，中籤率60%。
創業板、歐洲市場服裝供應鏈管理服務供應商威誠國際控股(08107)，開報0.26元，較招股價0.225元，高15.56%，成交額暫有799萬元。
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兩隻新股掛牌，其中平保(02318)分拆的平安健康醫療科技(01833)(簡稱平安好醫生)開報57.3元，較招股價54.8元僅高4.56%，成交額暫有7.46億元。
平安好醫生昨晚耀才場暗盤曾高見68元。集團本港公開發售部分錄得超額認購653倍，一手100股，中籤率60%。
創業板、歐洲市場服裝供應鏈管理服務供應商威誠國際控股(08107)，開報0.26元，較招股價0.225元，高15.56%，成交額暫有799萬元。
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