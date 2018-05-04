港股直擊 即巿股評

大華繼顯(香港)大中華研究部分析員陳珮麗指出，大唐發電(00991)股價上穿自2017年12月起的三角形，並處於雲層、轉換線及基準線以上。RSI亦由一條上升趨勢線支持，而MACD呈牛差，且位於0水平以上。

她表示，只要不下破2.45元，可上試2.77元及2.90元。倘下破2.45元，則表示上穿為假突破，故投資者應平倉以控制風險。

陳珮麗預期有關目標將在兩個月內達到，但補充說，倘股價於4個交易日內未能於買入區間2.64至2.65元內入市，則取消此項推介。

股價上日收報2.56元。