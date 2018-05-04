即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開後呈近「V」形走勢，全日波幅313點。恒指收報30313點，跌410點或1.34%，成交金額1010.9億元。國指收報12018點，跌174點或1.43%；上證收報3100點，升19點或0.64%。A股走勢優於港股。

恒指以陰燭「錘頭」收市，可見在30100水平前有一定支持，但就失守10 SMA及20 SMA，收市水平亦受制於之。MACD快慢線的負差距收窄，走勢轉弱。全日上升股份631隻，下跌904隻，整體市況偏弱。

世界黃金協會數據顯示，2018年一季度全球黃金需求創金融危機以來歷年同期最低水平，當季黃金投資總需求下降27%，首飾黃金使用量也有所減少。料消息利淡金價及黃金相關板塊。

歐盟命令海關官員登記從中國進口的電動自行車，進一步增加了中國電動自行車被加征關稅的風險。消息或影響電動自行車和汽車電池相關板塊。

美中在北京結束第一天談判，白宮經濟學家Mark Calabria稱開局「相當積極」，不過他也表示，真正的考驗將是中國兌現經濟改革承諾的能力。投資者關注中美貿易談判發展，美股三大指數大跌後反彈，收市時收復大部分失地。今早亞太股市下跌，夜期及ADR下跌，料恒指走勢向淡，若能守住3萬點關口，尾市有望反彈。

個股介紹：

東江環保(00895)的主要業務為加工生產及銷售資源化利用產品、提供廢物處理服務、興建及運營環保系統及化工產品貿易。

集團預計在截至2018年6月底止的中期，將錄得股東應佔溢利2.53億元至2.97億元人民幣，較去年同上升15%至35%。期內集團堅持聚焦危廢主業的發展戰略。在外延擴張方面，公司繼續加大拓展無害化業 務，加快項目建設推進，提高運營效率。同時公司繼續加強對成本費用的控制，通過制度創新，提高工作效率等方式，實現業績預期增長。

集團的預測市盈率為13.48倍，周息率1.506%。上日收報11.3元，上望12.4元，止損設於10.92元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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