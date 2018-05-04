港股直擊 即巿股評

隔晚美股先挫後拗腰，市場觀望美國貿易代表團訪華談判結果。港股今日或於廿天線附近整固，關注重磅金融股業績。另外，恒指公司將公布季檢結果。

道指收市升5點或0.02%，報23930點。標普500指數收市跌5點或0.23%，報2629點；納指跌12點或0.18%，報7088點。。

貿易戰方面，美國貿易代表團周四結束首日訪華行程，雙方沒有發表聲明，會談周五將繼續。另外美國總統特朗普在Twitter貼文，稱期望不久將來與中國國家主席習近平見面，又指兩人將永遠保持良好關係。美國3月出口創新高達2085億美元，令貿易逆差按月大跌15.2%，至490億美元，為去年9月以來最低，對華貿赤跌11.6%，至259億美元。

美國勞工部公布，截至4月28日止當周，美國首次申領失業救濟人數為21.1萬人，按周增2000人，表現勝預期。美國今晚將公布上月非農就業數據。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報78.24元，較本港上日收市升0.54元；騰訊(00700)ADR收報383.99元，升1.01元；國壽(02628)ADR收報21.88元，跌0.12元；中海油(00883)ADR收報13.19元，升0.19元；中石油(00857)ADR收報5.6元，無升跌；中石化(00386)ADR收報7.68元，無升跌；中移動(00941)ADR收報73.88元，升0.38元；聯通(00762)ADR收報10.9元，無升跌；中電信(00728)ADR收報3.76元，升3仙。

ADR港股比例指數收報30308點，跌5點或0.02%。夜市期指收報29938點，跌118點，較昨日恒指收市低水375點。恒指昨日收報30313點，跌410點或1.3%，失10天線(約30447點)和20天線(約30400點)，連跌兩日累挫495點或1.6%。

恒指公司今日將宣布今年第一度恒生指數系列檢討結果。

焦點板塊

金融股：友邦保險(01299)公布截至3月底止首季，新業務價值10.21億美元，創季度新高，按實質滙率計算增長26%，按固定滙率增長20%。另外，滙控(00005)和恒生(00011)今日分別公布首季業績。

焦點股份

新股：兩隻新股掛牌，當中平保(02318)分拆的平安健康醫療科技(01833)(簡稱平安好醫生)暗盤升12.5%。平安好醫生本港公開發售部分錄得超額認購653倍，一手100股，中籤率60%，認購50手始穩獲一手。創業板的威誠國際控股(08107)暗盤靠穩升1.33%。

長飛光纖光纜(06869)：中國證監會發審委昨天審核通過其A股發行申請，惟尚未接獲中證監的書面批文。該公司建議首次公開發行不超過7579萬股A股，接獲中證監正式批文後，會適時進一步披露。

新濠國際(00200)：其美國上市附屬新濠博亞娛樂，截至3月底止第一季股東應佔淨收入1.57億元美元，按年增長38.07%。

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