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今日 20:17 重要通告 港股直擊

五龍電動車8000萬人幣悉售一間附屬

五龍電動車(00729)公布，出售鉅業控股全部已發行股本，代價為8000萬元人民幣，預期出售將錄得約1.77億港元未經審核虧損。

鉅業控股間接持有雲南五龍汽車50%權益，作為交易一部分，五龍電動車將向雲南公司提供於中國使用與「Changjiang Automobile」或「長江汽車」系列若干指定型號電動車相關之知識產權，直至買賣協議日期3年為止。

公司指，鉅業集團過去數年均錄得虧損，同時於雲南省生產基地的土地免租期已屆滿，出售有助減低現金流壓力及集中其資源於可短期帶來現金之單位。

下載港交所通告原文

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