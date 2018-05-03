即巿股評 港股直擊

近期收到讀者朱先生提問兩隻股份。他於0.64元買入長江生命科技(00775)，欲了解其癌症藥物進展。另外他亦想了解中航工業(00232)前景。

長江生科藥物發展能見度高

關於「癌症藥物進展程度」，目前長江生科有兩個主要癌症相關研發項目，第一個是Polynoma黑色素瘤疫苗，此藥用於治療皮膚癌「黑色素瘤」，接受黑色素瘤切除手術後的早期患者，可延緩癌病復發。根據集團年報，Polynoma目前處第三階段臨床試驗，並按計劃進行中期數據分析。一般而言美國制度完成三階段臨床試驗和數據分析後，可以申請NDA(New Drug Application)，此審查階段較詳盡，通過後可初步上市，Polynoma前景能見度相對高。

另一產品是以河豚毒素為基礎的WEX Pharma，此藥用於舒緩癌症痛楚，目前尋求美國批准進行第三階段臨床試驗，而在加拿大已獲批進行第三階段臨床試驗，進度稍慢。

就兩隻癌症藥物而言，長江生科具增長潛力，當中Polynoma應用市場估值超過10億美元，預計至2023年將最少增長五倍。

留意集團其實有三大業務版塊：農業、保健產品和醫藥產品，根據年報，2017年度「農業相關業務」收入20.48億元；「人類健康業務」收入26.42億元。故考慮時不能只偏向醫藥方面的進展。

長江生科為澳洲第二大葡萄園主；旗下Cheetham為澳紐地區的最大製鹽及煉鹽商；另一附屬Accensi則是是澳洲最大植物保護產品獨立承造商。該批農業資產收入穩定，配合藥物研發，正好反映「發展不忘穩健，穩健不忘發展」的理念。

股價走勢方面，近日低見0.55元近5年半低位，由於藥物項目發展需時，宜作長期投資，除息後若再尋底，可提供分段買入機會。

中航工業不值買

至於中航工業(00232)，雖然有中航系背景和「工業」之名，惟具體業務是房地產。近年唯一題材是中航系重組，股價去年9月一度見小陽春，不過所謂重組只屬短線炒作。

另外，雖然中航工業正洽售大連和重慶兩個項目，完成後稅前可賺約5.6億元，但集團已表明出售所得會用於還債和一般營運資金，無謂睇特別息。

中長線而言，集團完成收購Motto Investment Limited已把業務重點轉移至全球通用航空飛機活塞發動機。一般主流商用大型飛機或一流軍機，都採用噴射引擎，現時會用活塞發動機以小型機為主，要投資此類股份，不如直接買中航系內真正的軍工股中航科工(02357)。

陳鎮強

信報投資研究部

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