港股直擊 即巿股評

美聯儲本月按兵暫不加息，不過市場對下月加息機會有極高預期。隔晚美國三大指數向下，港股今日亦受壓，大市近六成股份下跌。

恒指低開318點，報30405點屬半日高，失10天線(約30447點)，甫開跌幅擴大，跌穿20天線(約30400點)，最多插605點，見30118點本周低，中午跌509點，午後走勢改善，跌幅一度收窄至291點，見30432點全日高，一度收復20天線，但10天線附近見阻力回軟。恒指收報30313點，跌410點或1.3%，連跌兩日累挫495點或1.6%。大市今日下跌股份比例為59%，上升股比例為41%。

全日成交額1010.9億元，較上日減少32.43億元。

國企指數收報12018點，跌174點或1.4%。

恒指即月期貨收市跌499點或1.63%，報30056點，低水257點。

A股午後造好，滬指收市升0.64%；深成指升1.12%。兩市成交額約4075億元人民幣。

港滙今日曾見7.8497，逼近弱方兌換保證。金管局總裁陳德霖指港滙近日或再觸及7.85，資金流出將逐步推高港息。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升51點，報23876。

藍籌股方面，騰訊(00700)回試200天線，收市跌1.8%。金融股領跌，友邦(01299)跌0.5%；建行(00939)跌1.9%；工行(01398)跌2%；中行(03988)跌1.4%；平保(02318)跌1.4%；國壽(02628)跌1.3%。另外，銀娛(00027)吐1.5%；中海油(00883)跌2.1%；中移動(00941)跌1.7%。中海外(00688)獲德銀微升目標價，收市與蒙牛(02319)收市同樣無起跌，已屬表現最好藍籌。

焦點板塊

內房股：中國指數研究院統計指，今年1至4月份，銷售額超過百億人民幣的內房企業均值395億元人民幣，業績增速較1至3月放緩。內房股今早跌幅靠前，華潤置地(01109)曾挫5.2%，收市跌4.3%；碧桂園(02007)跌3.3%；日前被鉅盛華減持A股的萬科(02202)跌4%；龍湖(00960)跌1.5%；中國恒大(03333)跌1.7%；融創中國(01918)跌3.3%。二線股方面，昨日挫一成的豐盛(00607)續跌4.4%；龍光(03380)跌3.2%；新城發展(01030)跌2.9%。近月熱炒水泥股亦借勢回吐，華潤水泥(01313)曾挫半成，收市跌2.6%；海螺水泥(00914)跌3%；金隅(02009)跌2%；亞洲水泥(00743)跌4.7%。

本地地產股：市場預期美國下月加息機會約95%，陳德霖表示，美國正處於加息周期，在聯滙制度下，港息會隨美息逐步上升，提醒市民必須審慎管理好風險，以應對本地利率及資產市場可能出現波動。本地地產股受壓，新地(00016)跌1.6%；新世界發展(00017)奪機場SKYCITY航天城商業項目，總投資額200億元，股價收市跌1.9%；領展(00823)跌1.5%；九倉置業(01997)跌2%；信置(00083)跌2.7%；會德豐(00020)跌3.1%。

科技股：今早另一跑輸板塊，美國貿易代表團今明兩天訪華，貿易焦點的手機設備股今早受壓，瑞聲(02018)弱勢未改，今日再跌1.9%；舜宇(02382)跌2.6%；高偉(01415)跌1.5%；丘鈦(01478)跌1.2%；ASM太平洋(00522)跌2.5%；通達(00698)跌2.2%。比亞迪電子(00285)回升半成；雷蛇(01337)與新加坡電信集團簽訂策略合作備忘錄，股價彈升7.7%。科網軟件股方面，閱文集團(00772)低見59.45元創新低，收市跌2.4%；易鑫(02858)創新低，收市跌0.9%；眾安在綫(06060)曾挫4.8%，見52元創新低，收市跌4.5%；金蝶(00268)跌3.1%；中國軟件國際(00354)跌1.3%。相反，金山軟件(03888)尾段走強，收市升4.7%。

焦點股份

澳博控股(00880)：股價曾升6.1%，見8.83元創逾兩年半高，收市升5.2%，成交額達10.25億元。集團首季盈利7.3億元，按年增25.86%。獲瑞信最新上調評級至「跑贏大市」，目標升至11.8元。

細股：多隻博彩題材股大成交急升，十三集團(00577)飆47.8%，成交額增至1.17億元，四連升累飆八成，集團下周二(8日)舉行股東會表決改名「南岸集團」。彩票概念的第一視頻(00082)創近兩年半高，收市飆31%。早前獲批菲律賓賭場度假區的藍鼎國際(00582)急升19.2%。

半新股：多股落鑊，Zioncom(08287)飆49.2%；歐化(01711)急彈22.7%；金泰豐(08479)升21.9%；寶申控股(08151)升15.9%。

東方明珠石油(00632)：今早復牌曾插28.1%，創上市新低，收市跌20.5%。集團公布，終止向北方石油及公司主席樊麗真全資擁有的Noble以每股作價0.02元，合共配售96.93億股的協議，面臨嚴重流動資金及財務困難。

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