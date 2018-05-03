即巿股評 港股直擊

近期大市玩「假突破」，玩死短炒客，負面消息仍然主導，筆者會特別留意環球經濟會否出現滯脹風險，即物價上升，失業率上升，經濟增長呆滯，這個是投資市場最不願見到之環境。恒指短期繼續在「均線交纏」情況下爭持，短期水平支持29871(4月26日低位)不宜失守；重要阻力位仍然是4月12日高位31094。

系統顯示，在50隻恒指成分股中，有35隻出現勢頭轉弱的「紅燈」訊號，包括騰訊(00700)及平保(02318)，在兩個星期前已先後出此利淡訊號。騰訊本輪超賣反彈，升至396.8元即行人止步，400至405元乃重要阻力，中期不排除騰訊回試50周線(約369元)。

維持看好水泥股，今日趁機在7.8元附近加注華潤水泥(01313)，另外正等機會在8.8元或以下買中交建(01800)，去年受約束PPP所拖累，「一帶一路」2.0概念無料到，今年股價有望否極泰來。估值低殘，有復甦概念，預測市盈率(PE)只有5.4倍；預測市帳率(PB)只有0.6倍，均較中位數為低；息率有4厘。公司今年首季按年多賺9.4%，新訂單增長理想，其中海外地區的新簽合同額更增長70%。季績公布後支持股價在上月尾錄五連升。目前中交建H股較中交建A股(601800.SH)折讓四成六，折讓率較中鐵建(01186)及中鐵(00390)之AH差價明顯為大，料能吸引北水買盤，中資券商看好，認為受中美貿易摩擦影響較小。

中線持有，上望9.7元，跌穿8.45元止蝕。

羅崇博 (杜比)