即巿股評 港股直擊

隔晚美股走軟，雖然聯儲局維持息率不變，但由於通脹已接近達到2%目標，市場預期下月加息機會達百分百，恐怕息魔來襲，美股扭轉早段跌勢，尾跌急急腳回軟，道指失守二萬四關。至於港股低開低走，恒指低開315點為半日高位，其後跌勢轉急，恒指再度失守全部移動平均線，半日最多跌605點，低見30119點。恒指中午報收30213點，跌509點；國指亦跌227點，報收11966點。

重磅股四大天王全線向下，本來已死咗火嘅騰訊(00700)已盡失昔日光彩，400元由支持變阻力，接咗大股東減持批股405元嘅貨，仲要坐艇廿皮，都咪話唔灰。今日半場跌8.2元，報收385.2元，又接近上周低位。莫非大戶為咗盡殺街貨牛，一定要逼騰訊插水落去370元至375元先收手，短期騰訊都係有波幅，冇升幅，估計至少要頽到下次公布業績。

上星期講過平保(02318)跌穿80元仍未宜撈底，皆因低處未算低，失守80元仍要向下尋底，下一支持大約喺71元，50周線附近，即係現價計仲有幾蚊可以跌。明日旗下平安好醫生(01833)掛牌，今日收市留意下好醫生暗盤價，一旦明日好醫生高開低走，平保隨時衰多幾錢重。

小米正式申請上市，為首間同股不同權(WVR)上市申請，市場預計小米登陸本地魚缸之後，將返內地市場發行CDR，發行成功的話，小米將成為中資新經濟股，港股+CDR首個案例。估計小米之後陸續有新經濟股排隊上市，港交所(00388)點計條數都係有着數，可惜港股偏弱，港交所難以獨強，反彈未見阻力265元，260元未到已先回頭，半日跌1.3%報收255.8元，剛好喺10日及20日線附近爭持。

四大天王之中，只有大笨象(00005)無懼息魔來襲，相反更受惠利率向上，股價雖然裂口低開，但低位有承接，股價一直守住77元，半日報收77.5元，挨近77元可試試撈貨，預期呢段時間仍可跑贏大市。至於內銀股繼續下跌，其實阿Man諗極唔明內銀股乜事咁慘情，照道理內銀股現價估值唔貴，加上業績公布亦符合預期，挨近20日線呢啲位，撈貨亦博得過。

美國貿易代表團今明兩日訪華，不過市場普遍對雙方達成協議不抱太大期望，尤其貿易戰背後科技冷戰先至係戲肉，阿Man之後喺《金融街密語》講過，為阻止中國科技進步，成功自我進行高科零部件研發，唔會咁輕易讓步。科技股即使有反彈都僅僅曇花一現，既然值博率唔高，何必申手接飛刀。

反而教育股今日跑出，預期呢個板塊可以繼續跑贏大市，之前阿Man推介嘅教育股，喺大市上上落落期間仍然得一個方向，就係持續踩住條上升軌向上，每當呢個板塊回調，就係撈貨好機會。至於濠賭股陸續公布業績，澳博(00800)派完成績表獲大行上調評級及目標價，不過股價創8.83元兩年半新高後升幅收窄，未宜高追，整個板塊都係要吼回吐吸納。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)