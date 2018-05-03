港股直擊 即巿股評

美國聯儲局本月暫不加息，但市場預期下月加息機會極高，隔晚美股向下，港股今早曾挫逾600點。

恒指低開318點，報30405點已屬半日高，失10天線(約30436點)，甫開跌幅擴大，跌穿20天線(約30394點)，最多插605點，見30118點本周低。恒指中午收報30213點，跌509點或1.7%，成交額550.33億元。

國企指數報11966點，跌227點或1.9%。

A股亦受壓，滬指跌0.66%；深成指跌0.93%。

美國下月加息機會高，美滙走強，而港滙今早於7.849附近爭持，曾見7.8497，逼近弱方兌換。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌2.1%。金融股領跌，友邦(01299)跌1.6%；建行(00939)跌2.2%；工行(01398)跌2%；中行(03988)跌1.6%；平保(02318)跌2.5%；國壽(02628)跌1.6%。另外，銀娛(00027)吐1.6%；中海油(00883)跌2.3%；中移動(00941)跌1.4%。中海外(00688)獲德銀微升目標價，半日無起跌，已屬表現最好藍籌。

焦點板塊

內房股：中國指數研究院統計指，今年1至4月份，銷售額超過百億人民幣的內房企業均值為395億元人民幣，業績增速較1至3月放緩。內房股今早跌幅靠前，華潤置地(01109)曾挫5.2%，半日跌4.7%；碧桂園(02007)跌4.6%；日前被鉅盛華減持A股的萬科(02202)跌3.3%；龍湖(00960)跌2.1%；中國恒大(03333)跌2.7%；融創中國(01918)跌3.9%。二線股方面，昨日挫一成的豐盛(00607)續跌4.9%；龍光(03380)跌4.1%；新城發展(01030)跌3.3%；禹洲地產(01628)跌3.5%。近月熱炒水泥股亦借勢回吐，華潤水泥(01313)跌4.3%；海螺水泥(00914)跌3.9%；金隅(02009)跌2.5%；亞洲水泥(00743)跌3.5%。

本地地產股：市場預期美國下月加息機會約95%，金管局總裁陳德霖指美國正處於加息周期，在聯滙制度下，港息會隨美息逐步上升，提醒市民必須審慎管理好風險，以應對本地利率及資產市場可能出現波動。本地地產股受壓，新地(00016)跌1.7%；新世界發展(00017)奪機場SKYCITY航天城商業項目，總投資額200億元，股價半日跌2.1%；領展(00823)跌1.7%；九倉置業(01997)跌2.8%；信置(00083)跌2.4%；會德豐(00020)跌2.8%。

科技股：今早另一跑輸板塊，美國貿易代表團今明兩天訪華，貿易焦點的手機設備股今早受壓，瑞聲(002018)跌2.4%；舜宇(02382)跌3.5%；高偉(01415)跌2.1%；丘鈦(01478)跌1.6%；ASM太平洋(00522)跌2.7%；通達(00698)跌2.2%。獨比亞迪電子(00285)回升2.7%。軟件股方面，閱文(00772)尋底，低見59.45元創新低，半日跌1.8%；金蝶(00268)跌3.4%；中國軟件國際(00354)跌1.8%；美圖(01357)跌1.2%。

焦點股份

澳博控股(00880)：今早曾升6.1%，見8.83元創逾兩年半高，半日升3.1%，成交額7.17億元。集團首季盈利7.3億元，按年增25.86%。獲瑞信最新上調評級至「跑贏大市」，目標升至11.8元。

十三集團(00577)：今早逆市落鑊，半日升23.9%為升幅最大港股，成交額4570萬元。集團下周二(8日)舉行股東會表決改名「南岸集團」。

東方明珠石油(00632)：今早復牌曾插28.1%，創上市新低，半日跌19.2%。集團公布，終止向北方石油及公司主席樊麗真全資擁有的Noble以每股作價0.02元，合共配售96.93億股的協議，面臨嚴重流動資金及財務困難。

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