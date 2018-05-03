訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:46 港股直擊 即巿股評

恒指突插600點 內房捱沽

放大圖片

美國本月暫不加息，但下月加息機會高唱入雲。港股今早挫逾600點。

恒指低開318點，報30405點已屬暫時高，失10天線(約30436點)，甫開跌幅擴大，跌穿20天線(約30394點)，最新挫601點，低見30122。大市成交額392億元。

國企指數報11939點，跌253點或2.1%。

A股亦受壓，滬指跌0.66%；深成指跌0.93%。

藍籌股方面，友邦(01299)跌2.5%；建行(00939)跌2.4%；騰訊(00700)跌2.2%。

市場預期美國下月加息機會約95%，本地地產股受壓，新地(00016)跌1.8%；新世界發展(00017)奪機場SKYCITY航天城商業項目，總投資額200億元，股價最新跌2.4%；領展(00823)跌1.6%；九倉置業(01997)跌2.4%。

中國證券網引述中國指數研究院統計指，今年1至4月份，銷售額超過百億元的企業均值為395億元人民幣，業績增速已較1至3月有所放緩。內房股跌幅靠前，華潤置地(01109)挫4.7%；碧桂園(02007)挫4.2%；萬科(02202)跌3.3%；龍湖(00960)跌2.6%；中國恒大(03333)跌2.3%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。