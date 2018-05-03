美國本月暫不加息，但下月加息機會高唱入雲。港股今早挫逾600點。
恒指低開318點，報30405點已屬暫時高，失10天線(約30436點)，甫開跌幅擴大，跌穿20天線(約30394點)，最新挫601點，低見30122。大市成交額392億元。
國企指數報11939點，跌253點或2.1%。
A股亦受壓，滬指跌0.66%；深成指跌0.93%。
藍籌股方面，友邦(01299)跌2.5%；建行(00939)跌2.4%；騰訊(00700)跌2.2%。
市場預期美國下月加息機會約95%，本地地產股受壓，新地(00016)跌1.8%；新世界發展(00017)奪機場SKYCITY航天城商業項目，總投資額200億元，股價最新跌2.4%；領展(00823)跌1.6%；九倉置業(01997)跌2.4%。
中國證券網引述中國指數研究院統計指，今年1至4月份，銷售額超過百億元的企業均值為395億元人民幣，業績增速已較1至3月有所放緩。內房股跌幅靠前，華潤置地(01109)挫4.7%；碧桂園(02007)挫4.2%；萬科(02202)跌3.3%；龍湖(00960)跌2.6%；中國恒大(03333)跌2.3%。
更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。