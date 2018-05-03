即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開低走，全日波幅253點。恒指收報30723點，跌84點或0.27%，成交金額1043.33億元。國指收報 12193點，跌137點或1.12%；上證收報3081點，跌1點或0.03%。三項指數都偏軟，以國指表現較差，主要受內銀板塊走勢欠佳拖累。

恒指以陰燭「T字線」收市，下影線略長，可見在20 SMA及10 SMA前有一定支持。MACD快線線正差距增加，市況轉佳。全日上升股份735隻，下跌826隻，整體市況略為偏軟。

中美貿易談判將於周四啟動，有中國高級官員透露，中國不會接受美國給貿易談判設置的任何先決條件。《環球時報》報道，中國外交部稱表示，指望中美一次磋商解決所有問題不現實。美國方面，逾千名經濟學家聯名致信特朗普，警告高關稅政策恐令大蕭條重演。

美國聯儲局議息後，維持基準利率不變，政策聲明稱通脹接近其目標。決策者們兩次提及通脹目標的「對稱性」，可能在暗示其願意讓通脹超過2%的目標，未必急於加息。不過，聯邦基金利率期貨顯示，6月加息的機會率大約為95%左右。美股三大指數回軟，今早亞太股市向淡，夜期及ADR下跌，料恒指走勢偏淡，支持參考為20 SMA (約30393)。午後恒指或略反彈，但不要過分樂觀。

個股介紹：

中國電力(02380)的主要業務為在中國內地從事發電及售電，包括投資、開發、經營及管理火力、水力、風力及光伏發電廠，其業務分布於中國各大電網區域。

在截至2018年3月底止的3個月，集團合併總售電量為15,604,599兆瓦時，較去年同期增加4.88%。2018年第一季度售電量較去年同期增加，主要原因是(1)期內嚴寒天氣導致供暖用電需求增加；及(2)新投產風電廠、光伏電站及新收購光伏電站貢獻總售電量的增長。然而，期內集團水電廠所在流域降雨量偏低，導致發電量下降，令第一季度整體銷售電量同比增幅收窄。

集團的預測市盈率為9倍，周息率4.68%。上日收報2.12元，上望2.3元，止損設於2.02元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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