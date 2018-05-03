港股直擊 即巿股評

港股昨日5月開局偏軟，市場觀望中美貿易談判，以及餘下的大藍籌季績公布，料港股續窄幅整固。

隔晚美股三大指數集體下跌。道指收跌174點或0.72%，報23924點；納指收跌0.42%，報7100點；標普500指數跌0.72%，報2635點。蘋果第二財季盈利超預期，股價收升4.4%。美聯儲5月宣布按兵不動，符合市場預期。會後聲明稱，通脹接近2%；重申認為經濟保證繼續漸進式加息；預計通脹率中期達到對稱性的2%目標附近。不過，3月聲明中增加的「經濟前景將在最近幾個月加強」措辭已被刪除。聲明公布後，市場認為聯儲局6月份進一步加息的可能性仍然在95%左右。

經濟數據方面，ADP就業機構宣布美國4月私營機構就業人數增加20.4萬。市場平均預期該數字將增加19萬。

紐約期油收升0.64%，報67.68美元/桶。IMF威脅開除委內瑞拉，市場憂慮委內瑞拉原油產量或將下降。倫敦基本金屬升多過跌，當中LME期銅收升1.1%，報6817美元/噸；期鋁收漲2.6%，報2320美元/噸；期鎳收升2.3%。

中美貿易談判即將展開。包括美國財政部長姆努欽、美國貿易代表萊特希澤等數名美國政府高級官員將於今明兩日訪華，與中國就貿易問題進行磋商。外交部早前已表示，考慮到中美經濟的體量以及關係的複雜性，指望通過一次磋商解決所有問題，可能不太現實。但是，只要美方抱著維護中美經貿關係穩定大局的誠意而來，抱著相互尊重、平等磋商、互利共贏的態度而來，雙方的磋商就是建設性的。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報78.43元，較本港上日收市跌2仙，公司將於周五公布季績；騰訊(00700)ADR收報388.59元，跌4.81元；國壽(02628)ADR收報21.99元，跌0.31元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.21元，跌7仙；中石油(00857)ADR收報5.66元，跌4仙；中石化(00386)ADR收報7.63元，跌6仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報74.38元，跌0.42元；聯通(00762)ADR收報10.92元，跌8仙。

ADR港股比例指數報30522 ，較周三恒指收市跌201點。即月恒指夜期收市報30358點，跌197點，低水366點。恒指昨日曾挫237點，低見30570，收市僅跌84點報30723點，短期支持參考10天線約30500點附近。

焦點股份

新世界發展(00017)：獲機管局批出，機場「SKYCITY航天城」商業項目的設計、建設、融資及管理合約。新世界發展需要承擔大約200億元發展成本，將由內部資源或債務融資支付。

澳博控股(00880)：公布首季純利7.3億元，按年增長兩成六；經調整EBITDA增加一成七，至9.87億元，主要因為中場博彩毛收益增加。

思捷環球(00330)：截至3月底止的三個季度，收入118.76億元，按本地貨幣計算，按年減少一成一。單計第三季度，收入按年減少一成四。思捷指，第三季度的表現差過集團預期，將會加速實施主要策略措施，從而改善收入表現，並進一步削減經營開支。對今個財政年度其餘時間的預測，維持審慎。

廣汽集團(02238)：公布今年首4個月汽車銷量67.27萬輛，按年增7.3%。單計4月份，汽車銷量16.43萬輛，按年跌3.2%。

利記控股(00637)：發盈喜，預期截至3月底止股東應佔溢利約9000萬元，較去年同期4149.6萬元，增加約1.17倍，主要是期內金屬價格上升、合金生產、檢測及諮詢服務等貢獻增加所致。