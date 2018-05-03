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今日 07:40 重要通告 港股直擊

【新股追蹤】平安好醫生一手中籤率60%

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中國平安(02318)分拆的平安健康醫療科技(01833)(簡稱平安好醫生)公布招股結果，一手100股，中籤率60%，認購50手始穩獲一手。

本港公開發售部分錄得超額認購653倍，觸發回撥機制，令該部分比例增至25%。國際配售部分亦獲非常大幅超額認購。

集團以招股價上限每股54.8元定價，集資淨額估計約85.64億元。原招股價介乎50.8元至54.8元。

平安好醫生股份明早(4日)主板掛牌。

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下載港交所通告原文

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