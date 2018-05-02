即巿股評 港股直擊

美股周二先跌喘穩，道指最多曾挫354點，收市收窄至僅跌64點(0.27%)，報24099點；標普500指數及納指更反覆倒升，標指反彈0.25%，納指高收0.91%。美國供應管理協會(ISM)4月份製造業採購經理指數(PMI)跌至57.3，較預期的58.5為差，反映製造業增長放緩；美國3月份建築開支下降1.7%，市場原先估計上升0.5%。

蘋果在收市後公布第二季業績，收入611億(美元．下同)，優於市場預期的609億元，按年增長16%，也是逾兩年以來最大增幅；每股盈利2.73元，亦較預期的2.64元為高。蘋果對下一季度所作的收入預測較預期為高，又承諾額外動用1000億元回購股份，並增加派息16%，抵消了利潤率下滑等不利因素。

值得留意的是，iPhone第二季的銷售量為5221.7萬部，低於預期的5230萬部；平均售價(ASP)為728元，也低於預期的740元；庫存更按年飆升164%，出現令人不安的趨勢，或某程度反映了iPhone X銷售緩慢的影響。

形勢上，個別股份因業績因素出現波動，惟指數大體上仍呈現調整的格局。事實上，標指自2月8日起踏入調整階段(由1月26日的歷史高點回調逾一成)，這個調整期累計已有57個交易日。

據WSJ統計顯示，由1950年至今，標指平均的調整期為61個交易日，過去5年的平均日數為37天。再者，由1月26日高位至今，標指已有65個交易日未重返該高位。這是自2016年11月以來持續最長時間的一次，令人擔憂若市況一直未能擺脫目前調整格局的話，標指或將出現「死亡交叉」(即50天線跌穿200天線)的利淡走勢。

傳統投資智慧是Sell in May and Go Away，從【圖】可見，統計標普500指數在5月初至10月底的6個月，長期平均表現也確實較11月初至翌年4月底的6個月糟糕；不過，這種趨勢在過去5年卻沒有持續。若針對5月份美股各主要指數的表現，實際上也是相對參差。

由1950年起，道指5月的平均表現接近持平(-0.02%)，錄得35次上升及32次下跌；同期，標指平均表現為+0.2%，錄得39次上升及28次下跌。而納指在過去46年內，5月份的平均表現為+0.9%，錄得26次上升及20次下跌。

惟從歷史數據可見，美國中期選舉的年份似乎不利美股5月份表現；其中，標指和納指分別平均下滑0.9%及1.2%；再者，自美國總統特朗普去年初上台後，政治風波不絕，隨着11月舉行的中期選舉臨近，更大的不確定因素及政治風險或會繼續困擾股市。

港股在勞動節假期後復市，表現反覆，恒生指數收報30723點，跌84點(0.27%)，主板成交金額1043億元。從技術走勢來看，恒指輕微跌穿50天線(約30730點)，且繼續受制於由1月底33484點歷史高位向下伸延的下降趨勢線阻力，港股仍處於反覆待變格局。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容