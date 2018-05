即巿股評 港股直擊

美股周二先跌喘穩,道指最多曾挫354點,收市收窄至僅跌64點(0.27%),報24099點;標普500指數及納指更反覆倒升,標指反彈0.25%,納指高收0.91%。美國供應管理協會(ISM)4月份製造業採購經理指數(PMI)跌至57.3,較預期的58.5為差,反映製造業增長放緩;美國3月份建築開支下降1.7%,市場原先估計上升0.5%。

蘋果在收市後公布第二季業績,收入611億(美元.下同),優於市場預期的609億元,按年增長16%,也是逾兩年以來最大增幅;每股盈利2.73元,亦較預期的2.64元為高。蘋果對下一季度所作的收入預測較預期為高,又承諾額外動用1000億元回購股份,並增加派息16%,抵消了利潤率下滑等不利因素。

值得留意的是,iPhone第二季的銷售量為5221.7萬部,低於預期的5230萬部;平均售價(ASP)為728元,也低於預期的740元;庫存更按年飆升164%,出現令人不安的趨勢,或某程度反映了iPhone X銷售緩慢的影響。

形勢上,個別股份因業績因素出現波動,惟指數大體上仍呈現調整的格局。事實上,標指自2月8日起踏入調整階段(由1月26日的歷史高點回調逾一成),這個調整期累計已有57個交易日。

據WSJ統計顯示,由1950年至今,標指平均的調整期為61個交易日,過去5年的平均日數為37天。再者,由1月26日高位至今,標指已有65個交易日未重返該高位。這是自2016年11月以來持續最長時間的一次,令人擔憂若市況一直未能擺脫目前調整格局的話,標指或將出現「死亡交叉」(即50天線跌穿200天線)的利淡走勢。

傳統投資智慧是Sell in May and Go Away,從【圖】可見,統計標普500指數在5月初至10月底的6個月,長期平均表現也確實較11月初至翌年4月底的6個月糟糕;不過,這種趨勢在過去5年卻沒有持續。若針對5月份美股各主要指數的表現,實際上也是相對參差。

由1950年起,道指5月的平均表現接近持平(-0.02%),錄得35次上升及32次下跌;同期,標指平均表現為+0.2%,錄得39次上升及28次下跌。而納指在過去46年內,5月份的平均表現為+0.9%,錄得26次上升及20次下跌。

惟從歷史數據可見,美國中期選舉的年份似乎不利美股5月份表現;其中,標指和納指分別平均下滑0.9%及1.2%;再者,自美國總統特朗普去年初上台後,政治風波不絕,隨着11月舉行的中期選舉臨近,更大的不確定因素及政治風險或會繼續困擾股市。

港股在勞動節假期後復市,表現反覆,恒生指數收報30723點,跌84點(0.27%),主板成交金額1043億元。從技術走勢來看,恒指輕微跌穿50天線(約30730點),且繼續受制於由1月底33484點歷史高位向下伸延的下降趨勢線阻力,港股仍處於反覆待變格局。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容