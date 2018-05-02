重要通告 港股直擊

新世界發展(00017)公布，成功投得香港國際機場SKYCITY航天城的商業地標發展項目(即航天城A2及A3地段)，總投資額200億元，開創獨特的零售和餐飲服務，以及世界級的先進體驗式娛樂設施，打造全港最大兼獨一無二的商業、娛樂及零售新地標。

新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛表示，非常高興能夠奪得SKYCITY航天城商業發展項目，將以破格思維，為項目注入獨有的創意及科技元素，打造一個集學習、探索及歷奇於一身的國際化娛樂及零售新地標，為不同年齡及階層的港人及旅客，帶來非一般的體驗；加上SKYCITY位處策略性地點，看好今次綜合發展及管理項目的前景，有信心它落成後將會成為持續吸引港人及海外旅客的首選好去處和旅遊景點。

SKYCITY將是新世界集團繼尖沙咀新世界中心重建項目Victoria Dockside後，另一重點發展的綜合性地標項目，總投資額200億元。

是次獲批項目毗鄰香港國際機場客運大樓，總建築樓面面積約377萬方呎；其中，餐飲零售佔逾210萬方呎，體驗式娛樂設施及辦公樓面各佔57萬方呎，其餘為公共設施及停車場，工程將於2023至2027年分階段落成。新世界發展將負責設計、興建及管理整個項目。