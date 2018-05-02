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中國生物製藥(01177)宣布，附屬公司開發的藥物「醋酸加尼瑞克注射液」和「複方醋酸鈉林格注射液」，已獲中國國家食品藥品監督管理總局頒發的藥品註冊批件。

「醋酸加尼瑞克注射液」(商品名稱晴樂)，是輔助生殖領域的降調藥，屬於促性腺激素釋放激素(GnRH)類似物。其適應症為在接受輔助生殖技術控制性卵巢刺激方案的婦女中使用，可預防過早出現促黃體激素(LH)峰。

「複方醋酸鈉林格注射液」主要用於血液及組織液減少時的外液的電解質補充劑，可加速患者手術後康復。