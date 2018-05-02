港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別發展，道指先低後回穩，早段挫逾350點，收市僅跌64點。港股連升兩日累飆800點後，今日假後復市回吐，未能企穩50天平均線。

恒指今日低開26點，甫開挫逾150點，其後拗腰，曾升16點，見30824點全日高，不過沽壓其後驟增，曾挫237點，見30570點全日低，失50天線(30730點)，並一度跌穿100天線(約30675點)，中午跌185點，全日波幅上午成形。午後恒指復跌逾200點，之後跌幅反覆收窄至100點內。恒指收報30723點，跌84點或0.3%。大市今日下跌股份比例為53%，上升股比例為47%。

全日成交額1043.33億元，較周一增加約106.99億元或11.4%。

國企指數收報12193點，升137點或1.1%。

恒指即月期貨收市跌110點或0.36%，報30555點，低水169點。

A股復市個別發展，滬指跌0.03%；深成指升0.18%。兩市成交額約3852億元人民幣。

滬深港通每日額度今日正式擴大。北上「滬股通」及「深股通」每日額度將由各130億元人民幣增加至520億元人民幣；南下的滬深「港股通」每日額度均分別由105億元人民幣擴大至420億元人民幣。滬深兩市今日共有47.29億元人民幣資金北上。南向表現續平淡，當中滬市「港股通」流出3.86億元人民幣；深市「港股通」流入5.32億元人民幣，僅消耗額度約1.3%。

歐洲三大股市最新造好；美國道指期貨最新升4點，報24075。

藍籌金融股領跌，滙控(00005)跌0.3%；建行(00939)跌1.1%；工行(01398)跌0.7%；中行(03988)跌1.4%；平保(02318)跌1.1%；友邦(01299)跌1.4%。本地地產股回吐，領展(00823)跌1.7%；新地(00016)跌0.8%；九倉置業(01997)吐1.7%。相反，騰訊(00700)升0.6%；蒙牛(02319)回升2.2%；吉利(00175)升3.1%；互聯互通額度增加，港交所(00388)升0.8%。

焦點板塊

科技股：美國蘋果公司第二季收入和純利勝市場預期，另外承諾額外進行1000億美元回購。不過，期內iPhone手機銷量5220萬部，按年升2.9%，平均售價728美元，遜預期。蘋果股價市後時段曾升逾半成，本港蘋果概念股方面，瑞聲科技(02018)顯著高開6.7%，但收市倒跌0.6%；舜宇光學(02382)漲4.9%；高偉(01415)升6.6%；丘鈦(01478)升1.4%；ASM太平洋(00522)反覆跌1.1%。其他手機設備股個別走，通達(00698)升4%；信利(00732)漲半成；昂納(00877)跌1.4%；比亞迪電子(00285)挫6.6%。軟件股回勇，金蝶(00268)升4.4%；IGG(00799)升1%；中軟國際(00354)升6%；自動系統(00771)與阿里雲訂立戰略合作諒解備忘錄，股價飆22%，不過騰訊旗下閱文(00772)曾跌4.9%，見60.7元創新低，收市跌3.4%。

濠賭股：澳門昨日公布，4月份博彩收入257.28億澳門元，勝市場預期，按年增長27.6%，連升21個月，升幅較三月份擴大5.4個百分點，大行普遍看法正面，濠賭股造好，銀娛(00027)升2.2%；金沙中國(01928)升2.7%；永利澳門(01128)升5.3%；美高梅中國(02282)漲6%；新濠國際(00200)升2.2%；澳博(00880)升5.1%。細股方面，下周二(8日)舉行股東會表決改名「南岸集團」的十三集團(00577)飆升17.5%；澳門勵駿(01680)獲花旗改叫買，收市升4%。

內房股：今日普遍逆市向上，中國恒大(03333)升2.2%；融創中國(01918)升3.2%；華潤置地(01109)升0.8%。二線股方面，奧園(03883)今年首四月合同銷售額累計約208.2億元人民幣，按年增長約1.43倍，股價升3.9%；世房(00813)升3.1%；中海宏洋(00081)升4.6%；禹洲地產(01628)升3.1%。相反，豐盛控股(00607)4連升後顯著受壓，收市挫10.2%，成交額3.39億元；萬科(02202)跌3.7%。

焦點股份

渣打集團(02888)：中午公布首季除稅前法定溢利11.87億美元，按年增19.9%。股價午後受壓，曾跌2.4%，收市跌1.9%，成交額3.66億元。

綠葉製藥(02186)：午後升幅曾升5.9%，收市升5.5%，成交額2.97億元。集團中午公布，全資附屬煙台綠葉截至3月底止今日首三月業績，淨利潤1.69億元人民幣，按年升27%。

俄鋁(00486)：股價午後曾升10.7%，收市升8.3%，成交額3.33億元。美國財政部表示，讓投資者有額外一個月時間，以出售遭美制裁俄羅斯企業的持股，由5月7日延至6月6日，當中包括俄鋁。

大生農業金融(01103)：今早復牌，曾挫29.1%，見0.095元創逾5年半低，收市跌25.4%。集團公布，鑑於中國華信能源計劃進行債務重組，去年度業績須調整，初步認為公司利潤將減少約2億元人民幣至2.5億元人民幣。另外華信金融投資(01520)今日跌3%。

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