即巿股評 港股直擊

隔晚美股死去又活過來，因美國10年期債息再度逼近3厘，市場預期今年加息次數將達4次，道指中段曾跌逾300點，失守二萬四關，尾市跌幅收窄至64點，力守二萬四大關。標指跟納指則上升，美股似弱非弱，似強非強。港股今早低開26點，其後曾倒升見30825點半日高位，其後曾跌至30571點半日低位，失守50日線(30728點)及100日線(30674點)，中午報收30622點，跌185點；國指則報收12144點，跌187點。

本以為周一做好嘅內銀股可延續升勢，由於資管新規延長過渡期，對內銀股屬正面消息，可惜內地A股復市又腳軟，內銀股未見再走高反而出現回吐，內險股亦出現同樣情況。騰訊(00700)逆市上升，暫時喺10日線附近爭持，總算終止上周跌勢，暫時守住390元，不過400元至405元阻力唔少，騰訊至少要重上405元之上，方能擺弱劣勢。反而港交所(00388)表現唔錯，同股不同權開始接受上市申請，預期數量唔少嘅新經濟股排住隊上市，港交所呢期股價有一定支持。不過股價首個反彈阻力已265元已逼近，除非突破此關企穩，暫仍難言回復強勢。

蘋果公司隔晚喺美股收市後公布季度業績，唔單止收入及純利好過預期，另外承諾進行1000億美元回購，刺激股價市後急升逾5%，帶動港股嘅蘋果概念股反彈。不過阿Man認為喺中美科技冷戰之際，科技股早已走弱，即使短線反彈，仍未能擺脫向下弱勢，博反彈期望勿過高。至於剛剛與阿里雲訂立戰略合作諒解備忘錄嘅自動系統(00771)半日升兩成半，根據往績紀錄，泊倒騰訊又好，阿里又好，泊上大碼頭短線刺激股價上升，但升勢往往曇花一現，不宜高追。

澳門公布4月份博彩收入好過市場預期，按年增長27.6%，已連升21個月，亦較三月份升幅擴大5.4%。濠賭股可以繼續跑贏，整個板塊均逆市上升，而較早前阿Man叫留意美高梅中國(02282)或可追落後，今日股價半日升6%。除咗濠賭股，阿Man一向睇好教育股，逢回吐可吸納，而教育股陸續派成績表，今日到已公布中期業績嘅宇華教育(06169)半日升逾5%，其他教育股亦見逆市做好，中教控股(00839)半日升逾3%，再度逼近前高位。

踏入5月份，缸邊友都頓起戒心，怕五窮月殺到，不過阿Man又唔會睇得太淡，皆因新經濟股排住隊上升，互聯互通額度增加，A股下月入摩，呢啲因素對大市都有一定支持。不過中美雙方將於稍後會面，就有關貿易摩擦進行談判，預期談判將未能短期內解決，呢個或者係拖累大市嘅最大風險。換句話講，5月份港股未必一定入窮巷，可能繼續區間移動，上落市格局不變。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)