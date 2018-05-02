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渣打集團(02888)公布，截至今年3月底止首季除稅前法定溢利11.87億元(美元‧下同)，按年增19.9%，按季則扭虧，去年第四季虧損1.13億元。

期內，除稅前基本溢利12.57億元，按年增20.29%，按季則大增3.54倍。

渣打指出，除稅前法定溢利包括主要與資本融資有關的重組費用7000萬元，而有關重組費用，預期將於今年餘下時間有所減少。

渣打首季經營收入38.73億元，按年增7.34%，而按固定滙率基準計算則增加5%；按季則11.36%。

其他經營支出22億元，按年增加5%，而按固定滙率基準計算則增加1%。隨着2017年實施若干大型計劃，監管成本減少2%。集團已實現其於2015年11月訂下的四年總成本效益目標29億元的95%，現正致力於今年底前超額完成該目標。該等額外效益將用作投資資金，以把握增長機會及進一步提升抗逆能力。

集團首季貸款減值1.91億元，與去年同期的水平相若。

渣打集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)在管理層報告中指出，本年度的開局令人鼓舞，反映渣打集團正遵循2月確立的路線，朝着將股東權益回報提升至超過8%的中期目標邁進。集團決心以穩健及可持續的方式盡快跨越這一里程碑。

渣打表示，由於基本收入的增長勢頭強勁、信貸質素穩定，加上集團持續專注成本控制，第一季度的盈利能力按年大幅改善。對於持續的地緣政治風險，會時刻保持警惕，而現時擁有更強大的抗逆能力，並會繼續提高競爭力。