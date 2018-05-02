港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別發展，道指先低後回穩，早段挫逾350點，收市僅跌64點。港股連升兩日累飆800點後，今早復失50天線和100天線。

恒指今日低開26點，甫開挫逾150點，其後拗腰，曾升16點，見30824點半日高，不過沽壓其後轉強，曾挫237點，見30570點半日低，穿50天線(30728點)和100天線(約30674點)。恒指中午收報30622點，跌185點或0.6%，大市成交額594.74億元。

國企指數報12144點，跌187點或1.5%。

A股復市半日偏軟，滬指跌0.38%；深成指升0.14%。

藍籌金融股領跌，滙控(00005)跌1%；建行(00939)跌1.8%；工行(01398)跌1.6%；中行(03988)跌1.4%；平保(02318)跌1.3%；友邦(01299)跌1.6%。本地地產股回吐，領展(00823)跌2.7%；新地(00016)跌1.7%；九倉置業(01997)吐3.4%；新世界發展(00017)跌2.2%。相反，騰訊(00700)升0.8%；蒙牛(02319)回升3.5%；吉利(00175)升1.9%。

焦點板塊

科技股：美國蘋果公司第二季收入和純利勝市場預期，另外承諾額外進行1000億美元回購。不過，期內iPhone手機銷量5220萬部，按年升2.9%，平均售價728美元，遜預期。蘋果股價市後時段曾升逾半成，本港蘋果概念股方面，瑞聲科技(02018)顯著高開6.7%，半日回落僅升0.7%；舜宇光學(02382)漲4.7%；高偉(01415)升3.8%；丘鈦(01478)升1%；ASM太平洋(00522)反覆跌0.7%。其他手機設備股個別走，通達(00698)升3.4%；信利(00732)漲7.8%；昂納(00877)跌2.4%；比亞迪電子(00285)挫4.5%。軟件股回勇，金蝶(00268)升3.1%；IGG(00799)升0.3%；中軟國際(00354)升4.6%；自動系統(00771)與阿里雲訂立戰略合作諒解備忘錄，股價半日飆25.3%。

濠賭股：澳門昨日公布，4月份博彩收入257.28億澳門元，勝市場預期，按年增長27.6%，連升21個月，升幅較三月份擴大5.4個百分點，大行普遍看法正面，濠賭股今早造好，銀娛(00027)升1.9%；金沙中國(01928)升1.9%；永利澳門(01128)升4.3%；美高梅中國(02282)漲6%；新濠國際(00200)升1.7%；澳博(00880)升4.8%。細股方面，下周二(8日)舉行股東會表決改名「南岸集團」的十三集團(00577)升8.8%；澳門勵駿(01680)獲花旗改叫買，半日升3.2%。

焦點股份

豐盛控股(00607)：4連升後今早顯著受壓，半日挫10.4%，成交額1.87億元。集團與大股東季昌群早於今年1月，各自與一名獨立第三方，就涉及中國高速傳動(00658)50%以上但不超過75%已發行股份，可能作出的現金要約訂立諒解備忘錄，早前亦公布潛在要約人將提供一筆現金或現金等值物10億元人民幣作為可予退還誠意金。中傳動半日跌1.6%。

宇華教育(06169)：股價今早曾升6.5%，半日升5.8%，成交額8250萬元。集團公布中期純利2.02億元人幣，按年增65.4%，中期息4.7港仙。

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