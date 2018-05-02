港股直擊 即巿股評

隔晚美國十年期國債息率再度逼近3厘，道指先低後回穩。港股受制上日高位，今早反覆偏軟。

恒指低開26點，甫開挫逾150點後拗腰，倒升16點，見30824點今早高，不過沽壓其後轉強，曾挫237點，見30570點半日低，穿50天線(30728點)和100天線(約30674點)。恒指中午報30622點，跌185點或0.6%，大市成交額594.74億元。

國企指數報12144點，跌187點或1.52%。

藍籌股方面，濠賭股受惠上月賭收勝預期，銀娛(00027)及金沙(01928)分別升1.87%及1.86%; 蘋果季績勝預期，蘋概股舜宇光學(02382)升4.69%; 恒生(00011)破頂，再度升穿200元，半日升1.10%; 騰訊(00700)於10天線爭持，升0.82%。

教育股造好，宇華教育(06169)中期盈利按年升65.4%，股份創1個半月高，升5.77%; 中教控股(00839)漲3.63%; 楓葉教育(01317)及睿見教育(06068)分別進賬2.37%及0.71%。

乳業股出現反彈，蒙牛(02319)回升3.53%; 澳優(01717)續創新高，大升5.58%; 另外，現代牧業(01117)及雅士利(01230)分別升0.75%及1.69%。

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