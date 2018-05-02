訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:08 港股直擊 即巿股評

恒指半日跌185點 舜宇急升近半成

放大圖片

隔晚美國十年期國債息率再度逼近3厘，道指先低後回穩。港股受制上日高位，今早反覆偏軟。

恒指低開26點，甫開挫逾150點後拗腰，倒升16點，見30824點今早高，不過沽壓其後轉強，曾挫237點，見30570點半日低，穿50天線(30728點)和100天線(約30674點)。恒指中午報30622點，跌185點或0.6%，大市成交額594.74億元。

國企指數報12144點，跌187點或1.52%。

藍籌股方面，濠賭股受惠上月賭收勝預期，銀娛(00027)及金沙(01928)分別升1.87%及1.86%; 蘋果季績勝預期，蘋概股舜宇光學(02382)升4.69%; 恒生(00011)破頂，再度升穿200元，半日升1.10%; 騰訊(00700)於10天線爭持，升0.82%。

教育股造好，宇華教育(06169)中期盈利按年升65.4%，股份創1個半月高，升5.77%; 中教控股(00839)漲3.63%; 楓葉教育(01317)及睿見教育(06068)分別進賬2.37%及0.71%。

乳業股出現反彈，蒙牛(02319)回升3.53%; 澳優(01717)續創新高，大升5.58%; 另外，現代牧業(01117)及雅士利(01230)分別升0.75%及1.69%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。