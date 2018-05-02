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今日 10:45 港股直擊 即巿股評

【異動股】金風吐近8% 標普早前降前景評級至負面

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金風科技(02208)今早回吐，暫時最多跌7.6%，見13.84元，現跌4%，成交額8870萬元。其A股升1.33%。

集團上周公布，按中國會計準則編製，截至今年3月底止，首季盈利2.4億元人民幣，按年增32.72%。

評級機構標準普爾發表報告，把金風前景評級由「穩定」下調至「負面」，同時重申該公司長期發行人信用級別為「BBB-」。

標準普爾認為金風加速投資於風力發電、水處理及融資租賃服務，令2017年債務槓桿較該行預期高。

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