港股直擊 即巿股評

已連升4日的豐盛控股(00607)今早顯著受壓，暫時最多跌9.7%，見3.89元，現跌9.1%，成交額9530萬元。

集團與大股東季昌群早於今年1月，各自與一名獨立第三方，就涉及中國高速傳動(00658)50%以上但不超過75%已發行股份，可能作出的現金要約訂立諒解備忘錄。

豐盛早前公布，潛在要約人將提供一筆現金或現金等值物10億元人民幣作為可予退還誠意金。

中傳動最新跌1.2%。豐盛亦有持股的卓爾(02098)跌1.8%。

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