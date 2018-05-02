即巿股評 港股直擊

今天是5月首個交易日，每年踏入這月份，本地或外地媒體以至投資市場，多會討論「五窮月」、「五窮六絕七翻身」或「Sell in May」等周期現象。這點從網上相關搜尋，或報章相應的報道次數可找到佐證。

然而，多人討論並非「一定」代表這周期現象會重複出現。讓我們檢視一下「五窮六絕七翻身」這個香港人較熟悉的順口溜。

據維基百科解釋，「五窮六絕七翻身」是指：「香港股市在每逢5月的時候都會開始跌市，到了6月更會大跌，但到了7月，股市卻會起死回生。」促成這周期現象的出現，是因為香港上市企業大多數於3月31日年結，隨後便會派息除淨，故此每年5月受此因素影響，股價往往受壓，直至暑假後投資者期待中期股息為止。是耶？非耶？

以恒指過去近40年按月表現分析，似乎不大跟隨「五窮」和「六絕」的說法。自1980年至今的38年，恒指於5月和6月的平均表現(及回報中位數)分別為1.1%(0.7%)和0.1%(0.4%)，均錄得升幅，不是跌幅！

另外，期內5月和6月的按月下跌比例分別為50%和47.4%，比重只有半數及少於一半。換言之，從恒指過去近40年的數據來看，於5月、6月呈現「五窮」和「六絕」的走勢並不明顯。

不過，如果把觀察時間縮短至近20年，「五窮」現象似乎較為似樣，因為平均表現為-1.3%，下跌比例則高達七成。惟「六絕」卻不怎麼按傳統，平均表現是0.16%，下跌比例更只有四成。

那麼，「七翻身」的情況又如何？自1980年至今，恒指於7月份的平均表現和回報中位數，分別是2.8%和4.4%。以平均表現計，更是第二高的月份。上升比例則高達近七成，即38年裏有26年恒指在7月份是錄得按月升幅。由此可見，投資者對「五窮」和「六絕」似乎不必太認真，但「七翻身」的說法，則應較為上心。

說回港股表現，恒指於4月份最後一個交易日大升527點(1.7%)，主板成交相對薄弱，只有936億元。總結整個4月，恒指漲715點(2.4%)，扭轉連跌兩個月的弱勢。技術走勢方面，恒指裂口高開，一舉升越10天、20天、50天和100天線，再度回穩。

目前恒指仍然受制於30950點，即1月29日33484點歷史高位向下伸延的下降趨勢線阻力(亦即三角形頂線)【圖】。短期若能突破此關，技術走勢將進一步轉佳。

恒指近3個月來在三角形的形態內運行，屬反覆待變格局。踏入5月後，中美進入貿易談判階段。是龍？是鳳？相信本月內自有分曉，屆時港股將出現明確的大方向。

信報投資研究部

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