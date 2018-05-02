即巿股評 港股直擊

周一恒指高開高走，全日波幅369點。恒指收報30808點，升527點或1.74%，成交金額936.34億元。國指收報 12331點，升264點或2.19%。兩項指數都向好，以國指表現較佳，主要受惠內銀板塊向好。

恒指以「陽燭」收市，重上10 SMA、20 SMA、50 SMA及100 SMA，走勢好轉。惟在欠缺北水的支持下，成交縮減。MACD快慢線差距由負轉正，走勢改善。全日上升股份1065隻，下跌489隻，整體市況向好。

中國文化和旅遊部公布，五一假期全國實現國內旅遊收入871.6億元人民幣，按年增長10.2%，料消息利好旅遊及酒店相關板塊。

澳門4月份博彩收入較上年同期增長27.6%，料消息利好澳門博彩板塊。

中美貿易談判將於周四啟動，美國商務部長羅斯淡化談判會取得突破性進展的預期。美國總統特朗普表示，將在未來幾天公布與金正恩會晤的時間和地點。美國聯儲局將於當地時間周三下午公布利率決定，投資者觀望議息結果。美股三大指數個別發展，今早亞太股市下跌，夜期及ADR下跌，料恒指走勢向淡，支持參考為20 SMA (約30361)。午後恒指或略反彈，但不要過分樂觀。

個股介紹：

中銀香港(02388)的主要業務為從事提供銀行及相關之金融服務。

集團在2018年第1季錄得提取減值準備前的淨經營收入138.14億元，按年增長18.3%，按季增長5.8%。期內提取減值準備前的經營溢利103.96億元，按年增長21.3%，按季增長19.3%。集團業績增長，主要反映平均生息資產增長及淨息差提升，帶動淨利息收入增加。客戶貸款規模擴大，以及市場利率上升，帶動淨息差(計入外滙掉期合約的資金收入或成本)提升。

截至2018年3月31日，集團資產總額達28371.30億元，較2017年末增長7.0%。客戶存款餘額18725.64億元，增長5.3%，帶動客戶貸款及證券投資餘額分別增長5.7%和13.2%至12118.24億元和7976.09億元。

集團的預測市盈率為13.1倍，周息率3.57%。上日收報40.85元，上望45元，止損設於39元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。