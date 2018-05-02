港股直擊 即巿股評

本港昨日假期休市，外圍美股偏軟，恒指上周五急升逾五百點後，港股預託證券(ADR)預示今早低開逾兩百點，投資者觀望氣氛濃厚。

隔晚美股三大指數漲跌不一，美國十年期國債息率再度逼近三厘水平，道指中段一度急跌超過350點，尾市回穩，收市僅跌0.27%，報24099點，經過周一收跌148點後，道指連續第三日收跌。納指收升0.9%，報7130點；標普500指數收升0.25%，報2654點。美國科技股走高，蘋果收升2.3%，收市後公布第二財季業績；谷歌、特斯拉亦收升逾2%。投資者關注公司季績及聯儲局會議，以及觀望美國財政部長努欽本周四訪華活動及雙方的高層貿易談判。

聯儲局從周二開始召開為期兩天的貨幣政策會議。市場預計周三將宣布維持利率不變，並暗示不會改變2018年再加息兩次的緊縮路徑不變，即使國債息率與通脹上升速度均快於預期。

油價偏軟，美國2月原油產量創歷史新高，以及庫存攀升的跡象繼續令油價受壓。紐約期油收跌1.56%，報67.50美元/桶，創兩周收市新低。黃金期貨收跌1.1%，報1304.6美元/盎斯，創今年以來收市新低。

美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較勞動節假期前即周一收市價比較，造價普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報78.7元，無升跌，公司本周五將公布首季業績；騰訊(00700)ADR收報386.57元，跌4.43元；國壽(02628)ADR收報22.13元，跌0.37元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.17元，升1仙；中石油(00857)ADR收報5.79元，無升跌；中石化(00386)ADR收報7.6元，跌7仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報74.39元，跌0.81元；聯通(00762)ADR收報11元，跌0.18元。

ADR港股比例指數報30527，較勞動節假期前即周一收市低281點或0.92%。本周一恒指顯著造好，曾升572點，見30853點逾兩周高，收報30808點，升527點或1.7%。恒指兩日共升800點，4月份恒指升715點或2.4%。技術方面，恒指逾一個月來收市高於50天線，若短期仍然企穩該均線，將確認技術走勢改善，初步阻力參考3月21日高位的31978點，支持位參考上月低位29518點。A股今日復市，投資者宜留意中資金融A股如何反應「資管新規」過渡期延長，以及對中美貿易談判之預期。

焦點板塊

手機設備股：蘋果公司在美股收市後公布業績，季度收入為611.4億美元，比去年同期增長15.58%，期內每股盈利及收入均高於預期，股價市後升5%。蘋果預計，第三季收入介乎515億至535億美元，高於市場預期的514.7億美元。蘋果同時公布新的1000億美元回購股份授權，派息增16%。留意瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)等手機設備股今日表現。

澳門博彩股：昨日公布澳門4月份博彩收入257.28億澳門元，按年增長27.6%，連升21個月，升幅較三月份擴大5.4個百分點。留意今日澳門博彩股表現。

焦點股份

藍鼎國際(00582)：公布菲律賓馬尼拉帕拉奈克市議會，批准公司發展綜合度假區及賭場的計劃。

宇華教育(06169)：公布截至2月底止中期純利按年上升六成半，中期息4.7港仙。期內；期內毛利率51.7%，上升1.8個百分點。

藥明生物(02269)：公布正與愛爾蘭共和國政府商討，在愛爾蘭勞斯郡鄧多克Mullagharlin的新開發區，建設一個新的生產基地。根據初步開發計劃，未來五年可能涉及投資總額約3.25億歐羅(相當於約30.92億元)，預期新基地將容納多個用於生物藥商業化生產的一次性生物反應器。