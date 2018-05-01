即巿股評 港股直擊

四月全球最吸引眼睛的事件莫過於南北韓領導人互相跨越分隔兩地的「三八綫」及其後的「板門店宣言」。三十多歲金正恩以微笑的臉容，大改一向獨裁狂人形象，相比狂妄自大的特朗普，外交手腕簡直令人嘆爲觀止。深謀遠慮之金氏皇朝第三代先發展核武，塑造了既成的事實，擁有足夠威懾力，阻止美國對北韓發動攻擊，然後三月底第一次出訪，拜會傳統「老大哥」中國，打好基礎及信心，才成爲首位訪問南韓的北韓領導人，對於這月與美國特朗普的會談，增加了不少籌碼，也可以暫時紓緩朝鮮半島的緊張局勢。

特朗普政府原形畢露

然而，緩和的朝鮮半島局勢卻間接影響中方在「中美貿易戰」的談判。何解？「九一一」事件後，美國政府用了10年時間追殺拉登，無暇兼顧其他次要事項，中國得以靜靜地和平崛起。自2011年5月1日擒殺拉登後，奧巴馬政府已將「壓著中國的崛起」作爲重要事務，與它的所謂盟友或附庸國全方位衝著中國而來；當時礙於金正恩正全力發展核武而美國又有求於中國，所以凡事都留有餘地。如今，南北韓表面和解，特朗普政府原形畢露，政治及軍事上的圍堵不得逞，就繞過世貿組織，單方面加徵鋼、鋁關稅，眼見中國的强硬態度，更對中興通訊採取出口管制措施，缺少了核心的晶片，對中國高技術產業發展短期帶來一定影響！話雖如此，明白自己的弱點，發奮圖强，勵精圖治，全力研發高端晶片技術，對中國中、長線的發展可能產生更大裨益，就像曾受美國干擾的光伏、航空航天、碳纖維等行業現時自行發展得也不錯。

中東地緣政治勢再風起雲湧

事實上，大美國主義這數十年橫行於世，對意識形態不同的國家就强加制裁，但也激發起別國的刻意研發，自力更生 ---- 俄羅斯的尖端科技和武器就是好例子。憑著尖端高科技武器，自前蘇聯解體後，俄羅斯還可以與美國角力，最明顯就是在中東地區。上月中在敘利亞反政府軍最後城鎮杜馬的「化武事件」，就是特朗普宣布美國考慮從敘利亞撤軍不足十天後發生，誰是始作俑者，孰真孰假，還是讓具慧眼的讀者自行判斷。英、美、法三國在未查明真相前，就發炮攻擊俄羅斯支持的敘利亞政府軍武器庫，再次證明聯合國安理會是「紙老虎」，只有「槍桿子出政權」，俄羅斯普京揚言三國要承擔空襲後果。另一方面，在以色列的慫恿下，特朗普政府又準備背信棄義，單方面退出前朝政府與伊朗簽定的核協議。中東地緣政治勢再風起雲湧，隨時拖慢或拖累世界經濟發展步伐……

提防港息上調較市場預期快而多

經濟方面，剛公布的美國3月個人消費開支價格指數按年上升2%，是去年2月後最大升幅；扣除食品同能源項目的核心指數按年上升1.9%，核心指數按月上升0.2%。本周將有不少經濟數據公布，包括ADP私人職位、非農業新增職位、失業率、建築開支、工廠訂單、製造業及服務業等等。於香港時間本周四公布的議息結果，預料利率維持不變；而市場會關注聯儲局議息後的聲明，對加息的步伐起了指導性啓示。事實上，美國已先後加息六次，與美元掛鈎的港元卻不加分厘，再奢望不加息是不切實際的，況且前天港元長期拆息持續上升，3個月拆息升至1.5875厘，連升8日，再創近10年新高，説不定香港加息步伐及次數比市場預期的快而多，因爲香港是全球最自由市場，資金可以隨時溜走。

貿易保護主義開始煩擾世界經濟

內地官方4月製造業採購經理指數微跌至51.4，較3月低0.1，略高於市場預期的51.3，連續21個月處於擴張水平。生產指數持平，出廠價格、積壓訂單及供應商配送時間指數均微升，其餘9個指數都跌。新訂單指數52.9，按月跌0.4。新出口訂單指數50.7，按月亦跌0.6，反映進出口持續增長，形勢尚未明顯逆轉，但增速放緩，經濟運行整體保持平穩。其他亞洲市場如日本4月製造業採購經理指數終值升至53.8，連續第20個月處於50以上的擴張水平，亦是3個月以來首次上升，整體新訂單加快增長，但受日圓強勢影響，出口訂單增長卻大幅放緩；南韓4月出口出乎意料地按年跌1.5%，是18個月以來首次下跌，對美國出口跌1.8%，對歐盟亦跌21.2%。很明顯，潛在的大美國單邊貿易保護主義已開始煩擾世界經濟增長步伐。

綜觀上述的混亂政治情況、資金流向速度及中美貿易談判進展，相信五月股市極度飄忽，受政治形勢、經濟數據、美國債息、港元拆息、資金流動、及中美高官言論所影響，大幅度上落，狂野地波動，呈「炒股不炒市」的格局；個別消息板塊將會受惠，充滿短線獲利機會。讀者定要多做功課，緊貼時事，且必須審慎衡量風險胃納，適時調整投資組合，嚴格遵從投資策略！

黎永良