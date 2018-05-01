即巿股評 港股直擊

剛剛出版的新一期月報中按照慣例對於上月的預測進行了回顧。

本欄4月的兩期文章也明確表示「否極泰來」，「捕捉港股底部」，讓我們很好的捕捉到了4月初的的一輪反彈，之後使用分時週期來捕捉短線波動，市場也基本是橫行。

橫行過後一定會有趨勢，趨勢離不開形態，稍後我們會談到港股恒生指數的形態分析，在這之前，我們先談談黃金的分析實例。

在4月17日，我們在分析黃金時給出了貼圖，當時黃金在1350美元附近。按照該圖表，從形態上來看，我們可以看到一個整理形態「向好旗形」正在形成，而同時處於一個上升通道。如果突破1360美元宣告向好形態完成，黃金必定一飛沖天。

表面看起來如此，想必許多分析員根據表象認為形態利好，而敘利亞戰爭等其他均為利好因素所以看好。而MTA的分析卻有相反意見。

原因在於，根據時間周期分析，黃金從這個時間點往後，是急跌而不是上漲！這導致我們給出的結論是，1360美元久攻不破，甚至如果出現假突破，是利淡而不是利好，黃金更可能需要迅速回落洗好倉！

使用形態分析，往往最大的局限就是其最大優點「靈活性」和「滯後性」，而時間週期分析恰恰彌補該分析方法的不足。

回到港股恒生指數的形態分析，目前流行的分析是三角形的第四浪整固，其後還有第五浪上漲。

結合MTA的時間週期分析，我們看到五月依然有機會反彈尤其月初，時間週期與A股較為一致與美股卻不同步，然而反彈過後依然有快速回調的下跌週期

結合來看，目前恒生指數的日線形態依然存在變數，其中一個變化就是下降三角形，該形態一旦被確認，形勢則急轉直下！

根據我們的分析，讀者是否要更加謹慎地對待這個潛在三角形形態，而不用太早下定論呢？

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。