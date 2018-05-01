即巿股評 港股直擊

如上期所言，受着外圍氣氛好轉，期指本周一延續上周五的升勢，更大升超過600點。期指當日高開182點後，升幅逐漸擴大，在早市大部分時間維持於30600點關口上落。午後好友再度發力，期指再次向上突破，並一度大升661點，高見30724點，最終全日收市大升602點，收報30665點。大市成交和之前差不多，全日僅約936億元。

近日外圍先後出現多個利好消息，加上中美貿易戰暫未見持續發酵，促使環球投資氣氛轉好，令港股出現近兩日大幅反彈。

雖然近日港股氣氛有所好轉，並已呈向上突破氣勢，如筆者一直所言，本周末才是關鍵，因預期有多個重要消息將會出現，當中最主要是中美雙方會面。以近日兩國的表態，現時市場大多預期兩國會面後應會得出一些正面結果，如預期成真，相信很大機會為港股帶來新一輪上行走勢。

不過，若結果未符預期，則很大機會令港股出現大幅震盪，筆者重申，是次會面中，兩國應該並非只着眼於貿易，亦很大程度影響未來兩國的國際地位，因此是否能單憑一兩次會面便能解決，筆者抱有一定懷疑。

待重要數據出爐始入市

另外，本周末亦是美國舉行議息會議及公布一些重要經濟數據的日子，又將對美債息及美滙帶來影響。因此，以保守起見，筆者會建議各位靜待以上消息明朗化後，才部署單邊入市策略，以免受市場氣氛影響而招致損失。

技術方面，經過近兩日急升，期指技術走勢已轉好。技術指標方面，14天RSI已重回50之上；MACD圖亦已出現了熊牛的訊號；STC方面，%K線已由下向上，升穿了%D線，因此預期期指在買方有所加強下，短線走勢仍會向好。

另外，期指昨天已正式升穿由前高位32005點及前低位29343點所營造的短期三角形阻力，如企穩的話，預期新一輪升浪應可開展。不過，根據現時市況，以筆者經驗看，現階段很大機會出現假突破；再者，期指現時又與下一個重要阻力區間31000至31100點距離不遠，穩陣起見，筆者建議各位等到期指企穩31100點之上，才確認是次向上突破。筆者預期5月波幅將再次擴大，因此這策略一來不會令現時貿然單邊造好的回報大幅減少，二來又可避免假突破所帶來的損失。

策略方面，已持有勒束式期權組合的投資者應已於周一平掉Long Put，現手上所剩下的Long Call暫時目標可定於31100點左右平倉止賺；止蝕則可先定於收市跌穿20天移動平均線。

由於引伸波幅仍然於較低水平，之後如期指升至31100點附近的話，則考慮執行新的一套5月勒束式期權組合（Long Call及Long Put），行使價可繼續選800至1000點之外。