即巿股評 港股直擊

今年澳門博彩業界氣氛正面，延續去年第四季的增長強勢，首季博彩收入按年增長20.1%至765.1億澳門元，連升20個月，而最新公布4月賭收為257.28億澳門元，按年上升27.6%，連升21個月，升幅高於3月的22.2%，高於市場預期。受惠於高端中場業務市佔率的增加，永利澳門(01128)首季純利按年增長1.19倍至2.27億美元，收益總額增加27.8%至12.84億美元，其中娛樂場收益增加28%至11.07億美元，客房收益增加29.4%至6,885萬美元；餐飲收益增加19%至4,638億美元；零售租賃及其他收益增加28.5%至6,135億美元。

旗下主要項目「永利澳門」經調整後物業EBITDA上升15.9%至2.1億美元，收益則升11.9%至6.18億美元。娛樂場收益增長10.5%至5.39億美元，貴賓業務賭枱轉碼數上升28.6%至170.9億美元，中場業務賭枱投注額上升16.4%至13.2億美元。

至於「永利皇宮」自2016年8月開業，由最初經營100張賭檯，至今年1月合共經營150張賭檯，因此各方面表現亦有顯著增幅。首季經調整後的物業EBITDA上升89.4%至2.12億美元，收益則升47.2%至6.66億美元，娛樂場收益增長50.7%至5.69億美元，貴賓業務賭枱轉碼數上升39.3%至153.9億美元，中場業務賭枱投注額上升58.1%至12.2億美元。

集團今年擬斥資1億美元，投資於「永利澳門」項目，包括更新原有賭場、興建兩間新餐廳、清理盈利能力不足的外判貴賓廳，以塑造更佳的環球氣氛。另外，永利正考慮將「永利皇宮」附近11畝的地皮，興建非博彩元素的設施，以迎合澳門政府對未來發展項目多元化的要求。

引入銀娛有助穩定資本

今年初永利澳門前主席及創辦人史提芬．永利(Stephen Wynn)，涉及性侵女職員，受消息困擾，該股股價一度由高位回落。其後永利澳門母公司永利渡假村宣布，同意按每股175美元向銀河娛樂(00027)出售530萬股新股，總值9.275億美元，銀娛入股反映看好永利前景，相信史提芬．永利辭職的負面消息已被消除。首季濠賭業持續表現強勁，其中永利澳門受惠於高端中場業務的持續增長，整體增幅更跑贏同業，可視之為行業首選。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期永利澳門2018、2019及2020年每股盈利為1.317元、1.560元及1.810港元，給予12個月目標價34.0港元，相當於今年預測市盈率26.2倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理