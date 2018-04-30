港股直擊 即巿股評

美國三大指數上周五晚個別發展，A股今日起勞動節假期休市，不過港股於4月收爐日突發力，重上主要平均線。大市近七成股份上升，不過成交額降至超過一周低。

恒指今早高開249點，收復20天線(約30361點)和10天線(約30378點)，開市後升幅一度收窄至203點，見30483點全日低，其後發力，升幅突破500點，上午最多升503點，重上100天線(約30660點)和50天線(約30712點)，中午升458點，下午突破上午高位，曾升572點，見30853點逾兩周高。恒指收報30808點，升527點或1.7%。大市今日上升股份比例為69%，下跌股比例為31%。

恒指連升兩日，累漲800點。總結4月，恒指升715點或2.4%。

全日成交額936.34億元，較上周五減少約38.45億元，為4月20日以來新低。

國企指數收報12331點，升264點或2.2%。國指全月升333點或2.8%。

恒指5月期貨收市升602點或2.0%，報30665點，低水143點。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升84點，報24367。

藍籌股方面，滙控(00005)升1.7%；友邦(01299)升2.5%；中銀香港(02388)急漲4.6%，集團首季多賺21.3%，大摩和高盛維持正面看法。另外，騰訊(00700)升0.7%；舜宇(02382)升3.7%；瑞聲(02018)升1%，終止13連跌走勢。本地地產股跑出，新地(00016)升3.3%；新世界發展(00017)升4.1%；九倉置業(01997)再創新高，收市升3.1%，錄8連升；領展(00823)升3.1%；信置(00083)漲4.1%。相反，蒙牛乳業(02319)見逾一個月低，收市跌3.6%，麥格理把蒙牛評級下調至「跑輸大市」，目標價降至20.8元；旺旺(00151)跌1%；萬洲(00288)跌0.6%。

焦點板塊

中資金融股：人民銀行、銀保監、中證監、外管局正式聯合印發「資管新規」，過渡期延長至2020年底。藍籌中資金融股領漲大市，建行(00939)升3%；工行(01398)升3%；中行(03988) 首季純利按年升5%，股價升2.4%；國壽(02628)升2.7%；平保(02318)升1%。個別內銀公布季績後明顯跑出，郵儲銀行(01658)曾升8.1%，見5.6元創新高，收市升4.6%，集團首季盈利165.05億元人民幣，按年增長19.64%。招商銀行(03968)升5.8%，集團首季淨利潤226.74億元人民幣，按年增13.5%。另外，農行(01288)升3.2%；太平(00966)彈6.2%；財險(02328)升6.1%；新華保險(01336)升5.3%；人保(01339)升3%。中證監發布實施《外商投資證券公司管理辦法》，即日起符合條件的境外投資者可向中證監提交變更公司實際控制人或者設立合資證券公司的申請材料，中國銀河(06881)升6.1%；中信証券(06030)升5.3%；國泰君安(02611)升4.9%；中金公司(03908)升4.2%；華泰證券(HTSC)(06886)升3.4%。

石油相關股：中石油(00857)首季純利按年增長78.1%，又預期受惠於油價上升及開源節流措施，上半年盈利按年大幅增長，股價收市升0.9%。中石化(00386)創逾三年半高，收市反覆跌0.3%；中海油(00883)創3年高，收市反覆跌0.3%；上石化(00338)升1.2%。油服股方面，中集安瑞科(03899)升7.5%；安東(03337)升2.8%；海隆(01623)升1.7%。不過，中海油服 (02883)曾挫8%，收市跌4.7%，成交額5.59億元，集團首季虧損增加至6.51億元人民幣，瑞信最新降其目標至6元，評級由「跑贏大市」直接下調至「跑輸大市」。

鐵路及基建股：今日整體跑出，中鐵(00390)創近半年高，收市升4.8%，成交額4.32億元，集團首季純利按年升21.92%；一季度新簽訂單增長21.3%。中交建(01800)升1.8%，集團首季盈利按年增長9.35%。早前公布首季多賺10.36%的中國中車(01766)升2.5%；中車時代(03898)飆7.7%；中國建築(03311)升4.4%。水泥及建材股延續強勢，上周公布首季多賺1.22倍的海螺水泥(00914)創新高，收市升4.1%；海螺創業(00586)升2.1%；華潤水泥(01313)亦破頂，收市升1.5%；亞洲水泥(00743)創近3年高，收市升6.3%；中建材(03323)創近3年高，收市升4.6%；聯塑(02128)升1.5%。鋼鐵股方面，馬鋼(00323)升1%；鞍鋼(00347)漲5.2%；西王特鋼(01266)升3.8%。

資源股：多股異動，洛陽鉬業(03993)首季純利按年增長1.6倍，股價飆9.3%，見兩周高。俄鋁(00486)股東歐柏嘉(Oleg Deripaska)表示同意放棄對俄鋁的控制權，但美國財政部不保證會撤銷制裁，股價收市升4%。兗煤(01171)逆市挫9.3%，集團首季多賺25.49%。中國忠旺(01333)首季利潤5.35億元人民幣，按年增4.45%，股價收市跌3.3%。另外，興發鋁業(00098)升6.5%；金川國際(02362)升5.2%；中煤能源(01898)升4.9%。

焦點股份

比亞迪(01211)：曾逆市挫7.2%，見逾7個月低，收市跌半成，成交額6.29億元。集團首季盈利1.02億元人民幣，按年減少83.09%，又預計今年上半年股東應佔利潤將按年下跌70.98%至82.59%，去年同期股東應佔利潤17.23億元人民幣。

中國物流資產(01589)：今早曾升12.8%，見2.99元近一年高，收市升4.9%。集團向京東配售約3.21億股，每股作價2.8元，集資約8.99億元，每股作價較上周五收市價2.65元，溢價5.66%。

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