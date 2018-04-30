今日 16:41
重要通告
港股直擊
亞洲水泥(00743)公布，截至3月底止，首季盈利3.08億元(人民幣‧下同)，每股盈利19.6分；去年同期虧損6995.8萬元。
期內，收益19.49億元，按年上升45.62%。
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