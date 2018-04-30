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富瑞 中國電信(00728)

評級：買入->買入

目標價：4.05->4.05元 (較前收市價3.75元有8%潛在升幅)

中電信(00728)首季純利56.98億元(人民幣‧下同)，按年增長6.5%，期內EBITDA為265.08億元，按年上升6.8%。富瑞發表報告，維持中電信「買入」評級，目標價4.05元，又指中國聯通(00762)為行業首選。

富瑞指，中電信首季純利符合預期，不過期內EBITDA較預期低0.9%，若果剔除預計5億元人民幣之設備撇賬，中電信的首季EBITDA及純利則按年升8.8%及13%，較該行預期略高，而首季純利則相當於全年純利預測的30%。

不過富瑞認為，聯通首季EBITDA增長14%，利潤率升1.5個百分點，仍然在行業中領先，維持行業首選股及該行的確信買入名單股份。

富瑞指，中電信完成重耕(re-farming)2G頻譜，因此已有能力擴張其手機收入市佔率，而中電信的4G網絡利用率為內地三大電信商中最低，因而在定價上將會最為進取。另外，該行預計，內地工業和信息化部會重新將頻譜由中移動(00941)分配至聯通，令後者在定價上更進取，聯通繼續可重耕2G頻譜，令中電信的部分現有優勢消失。因此該行仍視聯通為三間電信商中最被低估的一間。

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