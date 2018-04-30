即巿股評 港股直擊

港股目前仍然在30000點至31000點水平橫行整固，走勢尚算良好，至少在多條平均線上運行。筆者早前已提到港股今年一個特別的現象，就是一些大價股或實力二線股亦有隨時急挫的可能。就以今早股市為例，排在五十大跌幅榜的股份中，不難發現中海油服(02883)、兗煤(01171)、忠旺(01333)、比亞迪(01211)及蒙牛乳業(02319)蹤影，跌幅普遍達到5%，當中以兗煤最慘，下挫近一成。

然而，恒指今日卻抽升超過400點，當中以內銀股、水泥股及潔淨能源股份表現最理想，意味無論是大股價還是細價股，投資者開始需要從「炒市」回歸至「炒股」。事實上，港股在2013年及2014年「炒股不炒市」相當明顯，大市普遍在波幅中運行，但個別板塊出現輪流炒。今年首四個月的情況與當時有點類似，板塊輪流炒的情況相當明顯，而港股則在區間中運行。

潔能股攜手破頂

不少投資者可能被去年股市不斷抽升「養懶咗」，以為今年指數成分股會不斷向上，由頭坐到尾便會輕輕鬆鬆再贏一年。不幸地從股王騰訊(00700)「漏氣」，到手機設備股以至軟件股被美國玩殘，已反映整個投資策略已有改變，如投資者仍然以去年的思維及部署去應對，今年難有好表現。

筆者去年早早買入兩隻新能源股華能新能源(00958)及信義光能(00968)，前者今日破頂創52周新高見3.51元，後者亦創一個月新高見3.67元，有貨在手應繼續持有，華能新能源破頂後上無蟹貨，2014年1月及2015年6月雙頂約3.7元將於不日攻破，後市海闊天空；信義光能在今年1月及2月先後上試3.8元及3.7元，經過調整後再度向上抽升，升破年初高位後又是海闊天空。

事實上，今年新能源股走勢全面向好，從年初至今，大唐新能源(01798)、龍源電力(00916)、華能新能源、新天綠色能源(00956)、信義光能、華電福新(00816)及金風科技(02208)，升幅分別為70%、39%、31.7%、26.6%、19.2%、17.3%及9.6%，同期恒指及國指回報分別為2.7%及5.1%，反映表現最差的金風科技仍能跑贏恒指及國指6.9個百分點及4.5個百分點。

市盈率市賬率大落後

雖然上述新能源股年內已累積一定升幅，但整體而言估值仍然相當落後，主要原因是整個板塊業績去年與今年首季均交到數，但股價幾乎「無升過」，因此無論以市盈率(P/E)還是市賬率(P/B)來看，估值仍低於歷史中位數。在技術上，投資者可選擇在新能源股股價回調的時候吸納，靜候相關股份年內繼續破頂。在板塊中，京能清潔能源(00579)股價表現落後，惟今日卻見異動抽升，後市或有炒作空間。

京能潔能去年純利減少9.3%至17.74億元人民幣，每股盈利0.319港元，歷史P/E約6.2倍。值得注意的是，京能潔能首季純利已大升33.6%至10.89億元人民幣，首季已做了去年全年純利六成。保守估計集團今年全年純利只是增長兩成，2018年純利已達26.3億港元，2018年預測每股盈利(EPS)為0.383元，現價相對2018年預測P/E為5.2倍，遠低於歷史平均中位數8.2倍；現價相對2018年預測P/B為0.5倍，亦遠低於歷史平均中位數1.1倍。投資者可於20天線約1.95元水平吸納，首站先望2017年10月及2018年1月雙頂約2.25元，中線上望3元。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶持有上述股份。