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今日 15:13 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】水泥股領放 海螺潤泥破頂

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水泥及建材股延續強勢，上周公布首季多賺1.22倍的海螺水泥(00914)創新高，現升4.5%，成交額5.09億元。

海螺創業(00586)升1.9%。華潤水泥(01313)亦破頂，現升2.2%。亞洲水泥(00743) 創近3年高，現升6.3%。

中建材(03323)創近3年高，現升4.5%；聯塑(02128)升1.8%。

鋼鐵股方面，馬鋼(00323)升1.3%；鞍鋼(00347)漲4.9%；西王特鋼(01266)升3.1%。

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