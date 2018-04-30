水泥及建材股延續強勢，上周公布首季多賺1.22倍的海螺水泥(00914)創新高，現升4.5%，成交額5.09億元。
海螺創業(00586)升1.9%。華潤水泥(01313)亦破頂，現升2.2%。亞洲水泥(00743) 創近3年高，現升6.3%。
中建材(03323)創近3年高，現升4.5%；聯塑(02128)升1.8%。
鋼鐵股方面，馬鋼(00323)升1.3%；鞍鋼(00347)漲4.9%；西王特鋼(01266)升3.1%。
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中建材(03323)創近3年高，現升4.5%；聯塑(02128)升1.8%。
鋼鐵股方面，馬鋼(00323)升1.3%；鞍鋼(00347)漲4.9%；西王特鋼(01266)升3.1%。
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