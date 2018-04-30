恒指半日飆升458點，重上主要平均線；午後維持升勢，截至1時36分，恒指升481點報30761。
國企指數升260點報12327。
港股半日沽空金額為44.11億元。中國平安(02318)半日沽空有5.02億元，最新報78.15元，升1.7%。
恒生中國企業(02828)半日沽空有2.9億元，最新報124.4元，升2.5%。盈富基金(02800)半日沽空有2.45億元，最新報30.95元，升1.8%。
中石油(00857)半日沽空有1.49億元，最新報5.82元，升1.4%。
恒指半日飆升458點，重上主要平均線；午後維持升勢，截至1時36分，恒指升481點報30761。
國企指數升260點報12327。
港股半日沽空金額為44.11億元。中國平安(02318)半日沽空有5.02億元，最新報78.15元，升1.7%。
恒生中國企業(02828)半日沽空有2.9億元，最新報124.4元，升2.5%。盈富基金(02800)半日沽空有2.45億元，最新報30.95元，升1.8%。
中石油(00857)半日沽空有1.49億元，最新報5.82元，升1.4%。
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