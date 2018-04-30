即巿股評 港股直擊

今日上半場個市可以話悶到抽筋，指數係就係升超過400點，不過恒指早喺十點半前就上番30700水平之上，其後一直高位橫行，成幅圖好似無咗心跳一樣得一條打橫直線，簡直係悶到瞓著。國統局公布，中國4月份製造業採購經理指數(PMI)報51.4，預期51.3，前值51.5；繼續保持穩步增長，正因為PMI公布理想，大市即借勢挾高。

恒指高開逾200點，雖然曾見過30484點半日低位，但內地PMI做好，港股食住個勢再少上，恒指盤中曾高見30784點，半日報收30738點，升458點，順利收復所有移動平均線。國指則報收12314點，升247點，以中資金融股貢獻最大。睇番日線圖今日恒指成功衝破30400關並靠穩，即係移動區間非但唔會下移，甚至有可能日內升穿埋30800點關，向上移一級至30200至31200點，但暫時仍鎖於29800至31800呢2000點之內，直正突破仍要睇31800呢個大阻力位。今日內地股市假期，北水算上周四起已暫停，至本周三恢復買賣，又係趁北水暫停嚟挾淡倉，自去年10月國慶假期暫停北水交易，每次北水停賽，港股幾乎都挾番一千幾百點。

資管新規細則出台，但過渡期延長至2020年底，中資金融股全線做好，中國財險(002328)首季淨利潤按年增加約17%，刺激股份急升4.49%，其他內險股均見做好，中國人壽(02628)更咸魚翻生，半日升近4.5%，其他內險股全做好。內銀股表現同樣出色，招商銀行(03968)勁飆5.5%；郵儲銀行(01658)升4%，四大行中以農業銀行(01288)升3.5%最標青，其餘3行升1.9%至2.8%。今日擺到明係金融股做火車頭，息口趨升有利銀行股，今日友邦(01299)升1.8%重上70元；大笨象(00005)跟渣打(02888)雙雙升近2%。預期近排都係金融股跑贏，始終加息利好呢個板塊。

至於騰訊(00700)股王已失光環，今日雖有反彈，但一如阿Man上周所講，405元大股東減持批股價，由昔日嘅支持變做阻力，半場反彈最高393.6元，400元連影都見唔倒。雖然科技股跟手機設備股今日都隨大市反彈，但係中興(00763)跟華為事件未知點收科，短期呢個板塊只有波幅，唔會有升幅，反彈力水亦只係一般，唔多建議入場接飛刀。

今日同股不同權新股開始接受上市申請，暫未知反應有幾熱烈，但對港交所(00388)一定有利，股價半日升2%，報收257.6元，睇嚟有機會反覆向上試265元較大反彈阻力位。陸續有新股上市，預期大市氣氛唔會太差，即管睇睇大市有冇本事向住移動區間頂部推進，既然新股陸續有嚟，不如睇吓今日開始招股嘅捷榮國際(02119)諗唔諗得過。捷榮招股價為1.5元至2.19元，入場費約4424.14元，星期五(5月4日)截飛，11日下星期五掛牌。

捷榮適合收息一族

同其他新股一樣，捷榮今次上市同樣引入基石投資者，包括日本食品商 NH Foods及新加坡食品商Fraser and Neave ，公司強調並非為集資而集資，集團董事會主席及行政總裁黃達堂強調，上市後自己仍持股約6成，即係暗示呢隻股股權仍算集中。集團喺香港嘅咖啡及奶茶市場可以話係龍頭供應商，香港目前約六成食店均能接觸，茶餐廳及咖啡店市場覆蓋率更達七成。以B2B收入計，捷榮喺2016年係香港最大的B2B咖啡及紅茶策劃服務供應商，市場份額達24.5%。為咗業務發展多元化，捷榮喺2013年開始喺香港及中國進行急凍肉類產品業務，並擴展產品組合。除咗加強採購能力及優化甄選供應商過程，亦積極提升生產設施，進一步增加產能。集團承諾派息不少於純利35%，從歷史數據反映，新加坡上市時派息比率高達50%至60%。集團業務以內需及民生為主，受經濟周期影響低，防守性高。新股當然抽得過，不過上市後超額認購倍數太高，股價升幅過大的話，抽到當然有糊要識食。不過集團未來進一步發展內地及東南亞市場，市場增長潛力高，適合長期投資的收息一族。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)