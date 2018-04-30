港股直擊 即巿股評

美股上周五晚個別發展，A股勞動節假期休市，不過港股於4月最後一個交易日發力突圍。

恒指今早高開249點，收復20天線(約30358點)和10天線(約30371點)，開市後升幅一度收窄至203點，見30483點暫時低，其後發力，升幅突破500點，最多升503點，見30784點，重上100天線(約30659點)和50天線(約30711點)。恒指中午收報30738點，升458點或1.5%，大市成交額496.23億元。

國企指數報12314點，升247點或2.1%。

藍籌股方面，滙控(00005)升1.4%；友邦(01299)升1.8%；中銀香港(02388)急漲4.7%，集團首季多賺21.3%，大摩維持「增持」評級和目標價50元不變。另外，騰訊(00700)升0.9%；舜宇(02382)升2.5%；瑞聲(02018)升1%。相反，蒙牛乳業(02319)見逾一個月低，半日跌3.2%，麥格理把蒙牛評級下調至「跑輸大市」，目標價降至20.8元。

焦點板塊

中資金融股：今早領漲大市，建行(00939)升2%；工行(01398)升2.8%；中行(03988) 首季純利按年升5%，股價升1.9%；國壽(02628)升3.2%；平保(02318)升1.7%。個別內銀公布季績後明顯跑出，郵儲銀行(01658)曾升8.1%，見5.6元創新高，半日升4.1%，集團首季盈利165.05億元人民幣，按年增長19.64%。招商銀行(03968)升5.5%，集團首季淨利潤226.74億元人民幣，按年增13.5%。另外，農行(01288)升3.5%；太平(00966)升3.4%；財險(02328)升4.5%；新華保險(01336)升3.4%。行業監管方面，人民銀行、銀保監、中證監、外管局正式聯合印發「資管新規」，其中明確資產管理業務不得承諾保本保收益，打破剛性兌付等，過渡期延長至2020年底。

石油相關股：中石油(00857)首季純利按年增長78.1%，又預期受惠於油價上升及開源節流措施，上半年盈利按年大幅增長，股價半日升1.2%。中石化(00386)創逾三年半高，半日升0.3%；中海油(00883)創3年高，半日升0.6%；上石化(00338)升1%。油服股方面，中集安瑞科(3899)升4.8%；安東(03337)升1.9%。不過，中海油服 (02883)曾挫8%，半日跌4.1%，成交額3.77億元，集團首季虧損增加至6.51億元人民幣，瑞信最新降其目標至6元，評級由「跑贏大市」直接下調至「跑輸大市」。

資源股：多股異動，洛陽鉬業(03993)首季純利按年增長1.6倍，股價曾升9.3%，半日升8.4%。俄鋁(00486)股東歐柏嘉(Oleg Deripaska)表示同意放棄對俄鋁的控制權，但美國財政部不保證會撤銷制裁，股價半日升4.5%。兗煤(01171)逆市挫9.1%，集團首季多賺25.49%。中國忠旺(01333) 截至首季利潤5.35億元人民幣按年增4.45%，股價半日跌4.6%。

焦點股份

比亞迪(01211)：曾逆市挫57.2%，見逾7個月低，半日跌5.9%，成交額2.97億元。集團首季盈利1.02億元人民幣，按年減少83.09%，又預計今年上半年股東應佔利潤將按年下跌介乎70.98%至82.59%，去年同期股東應佔利潤為17.23億元人民幣。

中國物流資產(01589)：今早曾升12.8%，見2.99元近一年高，半日升8.3%。集團向京東配售約3.21億股，每股作價2.8元，集資約8.99億元，每股作價較上周五收市價2.65元，溢價5.66%。

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