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今日 12:14 港股直擊 即巿股評

恒指半日升458點 中銀香港急升

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美股上周五晚個別走，A股今日休市。港股於4月最後一個交易日，高開高走，曾漲逾500點。

恒指今早高開249點，收復20天線(約30358點)和10天線(約30371點)，開市後升幅一度收窄至203點，見30483點半日低，其後發力，升幅突破500點，今早最多升503點，見30784點，重上100天線(約30659點)和50天線(約30711點)。恒指中午報30738點，升458點或1.51%，大市成交額496.23億元。

國企指數報12314點，升247點或2.06%。

藍籌股方面，中銀香港(02388)季績公布後，獲大行唱好，今早升4.74%; 本地地產股跑贏，九龍倉置業(01997)及新鴻基地產(00016)分別漲2.97%及2.77%; 同股不同權制今日正式生效，港交所(00388)升2.06%。

內險股造好，中國財險(02328)首季淨利潤按年增加16.9%，股份急升4.49%; 中國人壽(02628)創逾1個月高，漲3.2%; 另外，中國太平(00966)及新華保險(01336)分別升3.39%及3.42%。

建材水泥股受追捧，中國建材(03323)首季淨利潤按年大增3.8倍，今早升4.28%; 海螺水泥(00914)創49.8元新高，半日則升4.64%; 另外，華潤水泥(1313)及亞洲水泥(00743)分別升2.32%及3.78%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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