即巿股評 港股直擊

終於都搬咗去新office，終於都set好晒啲電腦(但無電視睇)，終於都有network上到網，然後終於都喺朝早11點15分上到網打稿，終於都開到個恒指圖見到今日個裂口高開，最高暫時見過30784點，升504點，依家回落咗少少，但都講緊升449點，做緊30730點，跟住我隔離個同事大叫「點解要吼人哋搬office時升500幾點呀？」，well，砌得返部電腦時佢又唔記得個網上戶口嘅login account，how can I 幫 you呢？

依家11點24分，恒指點數無乜變，見到日線圖裂口彈起，技術上所有平均線都已經收復，而畫咗成個幾星期嘅「三角形」都突破埋，咁14RSI、MACD同SlowSTC(14,3)都發出利好訊號。睇埋恒指牛熊證街貨圖，依家11點28分，恒指做緊30744點，高位仍然都係30784點。用呢口價量上去街貨圖嘅話，恒指今朝早已經由30400至30499點食上去30600至30699點，呢三行街貨夾埋有1335張期指，見到都覺得飽(但我依家好肚餓...)，至於30700至30799點呢度都有360張期指，以暫時高位30784點計呢度未完全死亡，都應該成條村死剩一兩戶人家，相信呢一兩戶都搬走埋(唔通真係坐係度等死咩)；而呢個位置變成依家最貼價熊證區。

再向上數嘅話就係30800至30899點，呢道有497張期指，今日會唔會再上移多幾百點就唔知，只知道嘅係下方牛證區最貼價嘅29800至29899點，呢度有805張期指，亦都係重街貨範圍，但同現價有成944點，相差太遠，反正「三角形」都突破咗，再向上走都唔係無咁嘅可能。恒指牛(65996)，收回價29838點，同現價有逾800點差距，成交活躍、槓桿適中係賣點。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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