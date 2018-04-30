即巿股評 港股直擊

上周五恒指高開後呈近「V」形走勢，全日波幅316點。恒指收報30280點，升272點或0.91%，成交金額974億元。國指收報12066點，升117點或0.98%；上證收報3082點，升7點或0.23%。三項指數都向好，以國指表現較佳。

恒指呈3連陰走勢，以「T字線」收市，而且下影線甚長，可見3萬點水平的支持甚強，惟上方仍有多條主要平均線，阻力不輕。MACD快慢線負差距收窄，走勢喘穩。全日上升股份976隻，下跌577隻，整體市況偏好。

4月期指估計結算價為30120點。5月期指未平倉總數120498張，未平倉淨數為30614張，未平淨估未平總約25.4%。料5月市況仍偏淡，但優於4月。

北韓與南韓同意年內結束戰爭， 尋求實現半島全面無核化；兩國將於下月舉行軍事會談，尋求「分階段裁軍」。特朗普表示，他將在未來幾周與金正恩會面，「希望會有成果」。

中國工信部稱，軟件和信息技術服務業2018年一季度實現利潤總額1,576億元人民幣，同比成長10.8%。不過，美國貿易代表辦公室將中國保留在其智慧財產權行為需要關注的「重點觀察名單」上，並稱中國迫切需要解決一系列與智慧財產權相關的問題，包括商業秘密盜竊、網絡盜版和強制技術轉讓等。

美國第一季度GDP環比增長2.3%(年率)，低於前一季度2.9%的增速，消費支出成長趨緩。上周五美股三大指數個別發展，今早亞太股市向好，夜期及ADR向好，料恆指高開後走勢向好，上望100 SMA (約30648)，並當心尾市回軟。

個股介紹：

中國電信(00728)的主要業務為服務區內的用戶提供綜合性固定通信業務、移動通信業務等基礎電信業務，以及互聯網接入服務業務、信息服務業務等增值電信業務以及其他相關業務。

集團在2018年第一季的未經審核財務經營收入為人民幣 966.13 億元，同比上升5.6%；服務收入為人民幣 879.67 億元，同比上升7.1%； EBITDA 為人民幣 265.08 億元，同比上升6.8%；股東應佔利潤為人民幣 56.98 億元，同比上升6.5%。

集團的預測市盈率為11.412倍，周息率3.673%。上日收報3.75元，上望4.2元，止損設於3.5元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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