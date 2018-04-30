港股直擊 即巿股評

今日港股4月最後一個交易日，明日勞動節假期休市下，料港股交投難有驚喜。

美股上周五個別發展，通脹憂慮升溫，埃克森美孚和蘋果公司帶領部分石油和科技股下跌，亞馬遜則上升。道指收市報24311點，微跌11點；納指微升1點報7119點。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報78.84元，較本港上日收市升1.44元；騰訊(00700)ADR收報388.3元，跌0.1元；國壽(02628)ADR收報21.97元，升7仙。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報13.24元，升4仙；中石油(00857)ADR收報5.75元，升1仙；中石化(00386)收報7.67元，跌2仙。中國鋁業(02600)ADR收報4.44元，跌7仙；至於電訊股，中移動(00941)ADR收報74.63元，跌2仙；聯通(00762)ADR收報10.91元，跌1仙。

ADR港股比例指數報30401，較上周五恒指收市升119點或0.39%。恒指上周五收報30280點，升272點或0.9%。恒指短期阻力參考50天線約30700點附近水平，支持位參考上星期低位29871點。五一勞動節假期，滬深股市今明兩日休市，5月2日復市。「滬港通」、「深港通」齊關閉，5月2日重開。

《新華社》報道，國家主席習近平近日在湖北考察時強調，裝備製造業的芯片，相當於人的心臟，心臟不強，體量再大也不算強，因此要加快在芯片技術上實現重大突破；企業必須在核心技術上不斷實現突破，掌握更多具有自主知識產權的關鍵技術，掌控產業發展主導權，國家需要企業在這方面加快步伐。

焦點板塊

內銀股：為規範金融機構資產管理業務，防控金融風險，人民銀行、銀保監、中證監、外管局正式聯合印發「資本新規」；其中明確資產管理業務不得承諾保本保收益，打破剛性兌付等，而過渡期則延長至2020年底。此外，多家內銀股在上周五收市後公布季績，工行(01398)首季純利788億元人民幣，按年上升近4%。中行(03988)首季純利按年升5%。交行(03328)首季純利按年升4%。民行(01988)首季純利按年增長5.2%。留意今日中資金融股表現。

焦點股份

中石油(00857)：昨晚公布第一季純利101.53億元人民幣，按年增長七成八；公司又預期上半年國際油價將繼續維持「區間震盪態勢」，受惠於油價上升及開源節流措施，預計上半年盈利按年大幅增長。

俄鋁(00486)；大股東歐柏嘉同意放棄對俄鋁的控制權，將持股比例由七成減持至五成以下，並將退出董事會。不過美國財政部表示，即使俄鋁股權變動，亦不能保證會撤銷制裁。美國月初將歐柏嘉，他所控制的En+集團，以及En+集團分拆在香港上市的俄鋁, 一同列入制裁黑名單。

南航(01055)：公布首季純利25.44億元人民幣，按年升64.1%。

比亞迪股份(01211)：首季盈利1.02億元人民幣，按年跌83.1%。公司預計，第2季新能源汽車業務可以延續上季強勁勢頭，銷量按年繼續保持高速增長，但受補貼減少影響，新能源汽車業務整體盈利按年有較大幅度下降，行業競爭亦影響傳統汽車盈利水平。公司預計上半年度盈利按年跌71%至83%。

比亞迪電子(00285)：首季純利約4.64億元人民幣，按年下跌一成二。

富力地產(02777)：公布首季純利6.93億元人民幣，按年上升2.03倍。