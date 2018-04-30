即巿股評 港股直擊

剛過去的一周最引起全球矚目而且必須記錄在案的事件，當然是南北韓領導人4月27日(周五)在兩韓非軍事區板門店舉行歷史性會談。北韓最高領袖金正恩於當地時間約9時半徒步抵達兩韓分界線板門店，南韓總統文在寅已率一眾高官在場迎迓。金正恩跨過分界線跟文在寅握手後，臨時起意邀請文在寅一同跨過分界線踏足北韓領土，才又笑盈盈地一同走去板門店「和平之家」會談。金正恩在留言簿題辭說，「新的歷史從現在開始，和平時代站在新的起點」。

兩韓領導人經過兩節時間會談，然後簽署《為促進韓半島和平、繁榮、統一的板門店宣言》（《板門店宣言》），《板門店宣言》表明雙方停止一切敵對行為，推動正式結束1950年至1953年的韓戰，爭取今年內簽署和平條約，為達成目標，兩韓將努力促成與美國及中國的三方或四方會談。

至於外界最關注的朝鮮半島無核化問題，《板門店宣言》亦有提及。《板門店宣言》韓聯社的中文譯本明確講到：韓朝確認通過完全棄核實現半無核化的共同目標。韓朝一致認為，朝方主動採取的一系列措施對半島無核化具有重大而深遠的意義，今後將各自盡責發揮應有作用。韓朝決定，為了贏得國際社會對半島無核化的支持與合作積極努力。

然而，《板門店宣言》沒有詳述朝方棄核的具體進程，外界亦普遍質疑，北韓是否有放棄核武的「誠意」。上周二本欄亦簡略指出，要北韓全面放棄核武，除非美國願意給予比擁核更為有利的「好處」，並且要使金正恩相信特朗普會履行諾言。還有，美國是否肯從南韓撤軍，解除對北韓的近距離軍事威脅，也是不易拆解的難題。

無論如何，兩韓領導人的歷史性會面，在港股來說始終是好消息，恒指上周五亦反彈272點或0.91%，以30280點收市，收復日前因為有報道美國司法部調查華為是否違反制裁伊朗協議引致的約五成跌幅。不過，恒指最後受制於過去3個月累積的30300至30600點的大型成交量密集區，老徐的short 30600點call以及long 29200點put倉（見4月10日及16日「搏拳實錄」）的小注考自己眼光之作，真的只是「贏粒糖」。

短線展望，上一篇「搏拳實錄」<就快超賣反彈>講到的中線市寬由3月23日以來一直在支持區或超賣區爭持，大市超賣時間之長，進一步逼近去年11月下旬開始的記錄；但短線市寬則拒絕進入本身的支持區，即是說，一定程度反映大市或恒指在近期低位已有短線支持。此外，EJFQ系統的「詳細行業動力統計圖」顯示，88個行業中，最近7個交易日，最少都有超過69%行業的上升動力高於5個交易日之前，可見支持恒指短線反彈的條件更「成熟」。問題只是EJFQ系統的強弱勢股指數顯示，反映弱勢股沽壓的後者大幅高於反映強勢股買盤的前者，加上30300至30600點的大型蟹貨區壓頂，恒指反彈幅度不宜期望過高。

老徐