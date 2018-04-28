即巿股評 港股直擊

受企業業績支持，美股走勢向好，港股周五亦見向上，恒指高位曾升近330點至30300點以上，之後大致保持升勢，收市升逾270點。向上觀望重上50天線約30685點的機會，支持參考29800點水平。資金流方面，周四恒指好倉有逾4300萬元流入，同日淡倉流出逾6100萬元，累計5天，好倉流入逾1.4億元，淡倉流出逾1.9億元。

截至周四，牛證街貨密集區為收回價29500至29599點，而熊證街貨密集區則為收回價31300至31399點。另一方面，牛證資金主要流入之收回價區域為29500至29599點；而熊證則主要流入之收回價區域為30600至30699點。

如看好恒指，可留意牛證(59908)，收回價29850點，行使價29700點，19年9月到期，兌換比率12000。相反如看淡恒指，可留意熊證(65691)，收回價30700點，行使價30850點，18年8月到期，兌換比率12,000。

外圍科網股向好，騰訊(00700)連跌2日後反彈，周五高位曾升逾2%，一度重上390元水平，及後升幅雖然略見收窄，但收市仍升逾1%，保持在388元以上。向上觀望重上395元水平的機會，支持參考年內低位377.2元。看好可留意騰訊購(29408)，行使價419.88元，18年6月到期。或更貼價的騰訊購(11343)，行使價410.2元，18年7月到期。或騰訊牛(59709)，收回價374.78元，行使價371.98元，18年12月到期。相反看淡則可留意騰訊沽(11243)，行使價359.80元，18年9月到期。

中國平安(02318)首季淨利潤按年增逾11%至逾257億元人民幣，但壽險業務的新業務價值卻按年跌約7.5%。平安周五先升後回，早段曾重上79元，但及後卻顯著回軟，低位曾急跌逾4%，低見75元後跌勢才略作喘定，收市仍跌逾2%。向上阻力留意80元關口，支持下移至參考74元。看好可留意平安購(11445)，行使價80.05元，18年7月到期。或平安牛(62381)，收回價74.68元，行使價74.08元，18年6月到期。

另一隻內險股中國人壽(02628)公布，首季淨利潤達135億元人民幣以上，按年增近1.2倍。中人壽周五向好，高位曾升逾2%至22元以上，收市仍升逾1%。向上留意50天線約22.5元的阻力，支持參考21元。看好可留意中壽購(24052)，行使價22.93元，18年6月到期。

重磅股滙豐(00005)周五高企，全日保持在77元以上靠穩，收市向上。市場憧憬加息有利銀行股，加上集團早前指無意改變回購策略，或是支持股價的因素。向上阻力留意78元，支持參考76元。看好可留意滙豐購(25042)，行使價78.93元，18年7月到期。或滙豐牛(64331)，收回價76.28元，行使價75.28元，18年12月到期。

另一隻本地銀行股中銀香港(02388)，周五則維持在39元附近上落，收市微跌。中銀收市後公布，首季提取減值準備前的淨經營收入達至138億元以上，按年增長約18%。向上觀望上試40元的機會，支持參考50天線38.8元。看好可留意中銀購(11983)，行使價42.05元，18年10月到期。或中銀牛(66074)，收回價36.28元，行使價35.88元，18年11月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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