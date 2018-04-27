港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數造好，科技股季績出色，帶動納指彈升1.64%。港股兩連跌後，今日在期指結算下反覆造好。

恒指今早高開293點，甫開曾升328點，見20336點全日高，一度重返10天線(約30309點)和20天線(約30312點)，其後急回，升幅一度收窄至11點，見30019點全日低，於三萬點關口上方爭持，中午升24點，波幅上午成形。午後走勢好轉，復升逾200點，惟受制上方10天線和20天線。恒指收報30280點，升272點或0.9%。大市今日上升股份比例為63%，下跌股比例為37%。

總結全周，恒指跌137點；連跌兩周累挫527點或1.7%。

全日成交額974.79億元，較上日減少約106.13億元或9.6%。由於勞動節假期安排，南下投資港股的「港股通」昨起關閉，5月2日恢復交易。

國企指數今日一度倒跌，收報12066點，升117點或1%。國指連跌兩周累挫194點或1.6%。

4月期指今日結算，5月期指收市升191點或0.64%，報30063點，低水218點。

A股反覆高收，滬指升0.23%；深成指升0.31%。兩市成交額約4121億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新跌88點，報24228。

藍籌股方面，騰訊(00700)昨日刷新本年以來低位，今日回升1.6%；友邦(01299)升1.7%；港交所(00388)除息，收市升0.5%；中移動(00941)急升3.5%，成交急增至20億元；聯通(00762)升2.6%；建行(00939)首季多賺5.4%，股價反覆升0.6 %。另外，九倉置業(01997)創新高，收市升3.2%；中石化(00386)首季盈利增12.85%，股價漲4.5%；中海油(00883)升2.8%；即將公布季績的中石油(00857)升2.1%。相反，長實集團(01113)跌0.6%；中銀香港(02388)跌0.4%。

焦點板塊

科技股：隔晚納指急升1.64%，但連日受壓的本港科技製造股僅個別走。隔晚蘋果公司僅升0.3%，蘋果概念股個別發展，瑞聲科技(02018)曾升2.7%，收市倒跌0.1%，連跌第13日，期內累挫23.4%；舜宇(02382)反覆升3.4%，但全周累挫14.81%為藍籌跌幅王。其他手機設備股方面，高偉(01415)升1.7%；丘鈦(01478)和比亞迪電子(00285)升約2.1%；通達(00698)漲半成。美國晶片商英特爾和AMD業績理想，股價造好，本港的半導體股反覆高收，中芯(00981)升0.1%；ASM太平洋(00522)升0.8%；華虹半導體(01347)回升2.6%。軟件股方面，金蝶(00268)和中國軟件國際(00354)跌0.4%；獲主席增持800萬股的美圖(01357)高收1.8%。

內險股：平保(02318)首季多賺11.49%，同時建議派發公司30周年特別股息，每股0.2元人民幣，大行看法分歧，當中瑞信和大和降目標，股價曾挫4.5%創今年新低，收市跌2.2%；眾安在綫(06060)創新低，全日跌1.2%。相反，新華保險(01336)首季盈利增長42.03%，股價創近年半低，收市反覆升0.4%；國壽(02628)首季盈利135.18億元人民幣，按年飆1.2倍，股價升1.4%；太保(02601)升1.2%；太平(00966)升1.6%；財險(02328)升2.9%；人保(01339)與IBM、華為、螞蟻金服、東軟集團以及網易5家戰夥伴簽約，加快數碼化轉型，股價漲3.4%。

內需股：多隻飲食內需股顯著受壓，A股乳業龍頭伊利(600887.SH)跌停，集團去年淨利潤增長放緩至6%，首季淨利潤為21億元人民幣，增長21.15%，本港蒙牛(02319)跟跌，曾插10.8%，收市挫6.4%為跌幅最大藍籌；現代牧業(01117)跌2.1%。另外，旺旺(00151)曾挫7.9%，收市跌2.4%；康師傅(00322)跌3.1%；達利食品(03799)挫6%；青島啤(00168)首季多賺15%，被高盛和瑞信降目標，股價跌2.5%；統一(00220)跌1.7%；頤海國際(01579)曾挫11.5%，收市挫10.8%。

航空股：國航(00753)首季盈利按年增79.23%，股價曾升6.3%，收市升2.9%，其A股升0.77%；東航(00670)首季盈利按年跌29.63%，股價曾升6.8%，全日升4.8%，其A股升2.61%；南航(01055)升1.9%，其A股升0.98%。另外，國泰(00293)升1.8%；中國民航信息網絡(00696)升1.4%。

新能源股：今日跑出，華能新能源(00958)漲5.7%；龍源電力(00916)首季多賺六成七，獲花旗、美銀美林和德銀升目標，股價升5.6%；大唐新能源(01798)創新高，收市飆11%；協鑫新能源(00451)升2.3%；金風科技(02208)升3.3%；中傳動(00658)升2%。

焦點股份

廣汽集團(02238)：公布季績後受壓，曾跌半成，收市跌1.8%，成交額3.01億元。集團首季盈利38.8億元人民幣，按年增長1.34%。

福耀玻璃(03606)：股價曾挫11%，見逾7個半月低，收市跌6.8%，成交額1.2億元。集團首季盈利5.63億元人民幣，按年下跌18.8%，中金公司指業績低於預期，滙兌損失拖累表現。

白雲山(00874)：股價見30.1元創逾34個月高，收市飆15.1%，成交額3.83億元。集團首季淨利潤9.05億元人民幣，按年增長86.76%。

天保能源(01671)：今日掛牌，收報1.79元，較招股價1.9元，低0.11元或5.8%，成交額1.56億元。集團為天津港保稅區(海港)能源運營商，公開發售部分超額認購1592倍，一手中籤率20.01%。

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